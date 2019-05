Watchmen | il primo teaser trailer della serie fa ben sperare

Watchmen - ecco il primo teaser della serie Hbo : http://www.youtube.com/watch?v=zymgtV99Rko Il tempo scorre in modo ossessivo, o almeno questo è quello che accade nel primo teaser della serie tv che Hbo, sotto la guida di Damon Lindelof (già autore di Lost e The Leftovers), trarrà da Watchmen , la graphic novel di Alan Moore uscita nel 1986 e divenuta di culto. Ma, come ha più volte sottolineato Lindelof, la produzione seriale non sarà un adattamento preciso dell’opera originale, bensì ...

Watchmen il primo trailer dell'attesa serie tv HBO di Damon Lindelof con Jeremy Irons : HBO sta per dire addio a Game of Thrones, i suoi 12 milioni di spettatori e i numeri record anche in Italia per Sky Atlantic. Ma non ha alcuna intenzione di abbattersi o di abbassare il tiro. Basta vedere il primo trailer di Watchmen appena rilasciato.Un trailer che fa venire la voglia di vedere la serie anche a chi non mastica il fumetto DC Comics degli anni '80 da cui è tratto.prosegui la letturaWatchmen il primo trailer dell'attesa serie ...