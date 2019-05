Wall Street in rosso su continue tensioni commerciali

Il sommario del numero di maggio di Wall Street Italia in edicola : in edicola il numero di maggio di Wall Street Italia il mensile di economia, consulenza finanziaria e lifestyle. Il magazine, che vede l'esordio alla direzione di Leopoldo Gasbarro , propone un dossier sul futuro e sugli investimenti nel lungo periodo. In copertina ...

22 : 22 | Wall Street chiude contrastata : Dow Jones +0 - 02% - Nasdaq -0 - 26% : 08.05.2019 - Chiusura debole per la Borsa di New York. A Wall Street, al termine di una seduta volatile per le incertezze sulle trattative commerciali fra Stati Uniti e Cina, l'indice Dow Jones sale dello 0,02% attestandosi a quota 25.970,65 punti, mentre il Nasdaq perde lo 0,26% a 7.943,32 punti. In calo anche lo Standard and Poor's 500, che lascia sul terreno lo 0,15% a 2.879,69 punti.

Borsa - Wall Street chiude contrastata - DJ +0 - 01% - Nasdaq -0 - 26% : Roma, 8 mag., askanews, - Finale di seduta con nuovi indebolimenti a Wall Street e gli indici contrastati, mentre si è andata smorzando la dinamica di lieve miglioramento alimentata dalle speranze di ...

Wall Street apre in lieve calo - Dj -0 - 06% : ANSA, - NEW YORK, 8 MAG - Apertura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,06% a 25.952,36 punti, il Nasdaq cede lo 0,16% a 7.953,17 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno ...

Borse asiatiche negative su scia Wall Street : Seduta decisamente negativa per le principali Borse asiatiche , dopo il pessimo finale di Wall Street sull'acuirsi delle tensioni commerciali tra USA e Cina . A Tokyo, l'indice Nikkei ha ceduto l'1,76%...

Wall Street in ostaggio dei dazi : Continuano pesanti le vendite sui mercati americani dopo che gli Stati uniti hanno confermato, quanto preannunciato via Twitter dal presidente Donald Trump, che venerdì 10 maggio scatterà un rialzo ...

Wall Street in rosso in attesa di novità sul fronte dazi : Partenza in calo per la borsa di Wall Street in un mercato ancora penalizzato dall' incertezza sui negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina . Pechino ha confermato che il vicepremier Liu He si ...

La guerra dei dazi spiazza le Borse. Milano la peggiore con tech e auto - Wall Street recupera : Ma Pechino non rinuncia a negoziati e vara stimoli a economia Nonostante gli annunci di Trump, comunque, il ministero degli Esteri cinese ha annunciato che i negoziatori di Pechino sono pronti a ...

Escalation dazi affonda i mercati - tracollo di Borse asiatiche e Wall Street : Donald Trump ha minacciato la Cina di incrementare i dazi sui beni cinesi, esacerbando la lotta tra le due prime potenze economiche al mondo e compromettendo le speranze di un accordo su cui i ...

Borse in profondo rosso - giù anche Wall Street : Mercati. Una seduta pesante per le Borse di tutto il mondo. Apertura in profondo rosso anche per Wall Street, con il Dow Jones che cede subito l'1,40% e il Nasdaq l'1,70%. Le europee restano in netto calo con Milano che perde l'1,89%, e Francoforte e ...

Borsa - anche Wall Street apre in calo con dazi Trump - DJ -1 - 67% : ... compiacendosi degli effetti positivi che finora a suo dire hanno avuto sull'economia Usa, e minacciato di imporne altri su beni per altre centinaia di miliardi.

Wall Street attesa sotto pressione : Wall Street dovrebbe aprire in profondo rosso stando ai segnali che giungono dai Future USA, dopo che il Presidente Trump ha annunciato l'imposizione di nuovi dazi sui prodotti cinesi da venerdì. Una ...

Dazi - crollano i future a Wall Street : 3.36 I future sugli indici americani affondano sulla scia delle minacce di Donald Trump su nuovi Dazi alla Cina. I future sul Dow Jones perdono più di 400 punti, mentre quelli dello S&P 500 crollano dell'1,6%. I future sul Nasdaq perdono l'1,5%. Il presidente americano ha annunciato che da venerdì saliranno dal 10% al 25% i Dazi americani su 200 miliardi di prodotti made in China.Si riaccende lo scontro sui Dazi al quale la Cina potrebbe ...

Borsa - Wall Street in rialzo con dati lavoro e Amazon - DJ 0 - 75% : Roma, 3 mag., askanews, - Finale di settimana in rialzo a Wall Street, dopo due sedute di cali gli indici sono arrivati a segnare i maggiori rialzi da un mese a questa parte, poi in chiusura l'indice ...