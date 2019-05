Vuoi trovare lo scopo della tua vita? Basta rispondere a 3 domande

huffingtonpost

(Di giovedì 9 maggio 2019) Per tutte quelle volte in cui vorresti solo prendere la macchina e scappare, o per quelle volte in cui ti trovi a un bivio e non sai quale strada prendere.“Fermati. Chiediti se sei felice. Prenditi il tempo di capire se quella che stai vivendo è lamigliore possibile. Chiediti perché sei qui. Che cosa. E come fare a ottenerlo”. Secondo John Strelecky il segreto è qui, ben chiaro nelle risposte che darai. E in tanti gli hanno dato ragione. Dopo aver messo per iscritto i suoi pensieri non poteva credere a quello che stava succedendo. “A volte mi chiedo ancora come sia possibile - confessa ad HuffPost -. Come sia riuscito ad aiutare così tante persone. Sento il loro affetto e una grande responsabilità”. Strelecky è un self made man che ha costruito il proprio successo avendo il coraggio di non seguire schemi ...

