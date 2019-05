Volley | Superlega | secondo acquisto per Latina | arriva Moritz Karlitzek

Volley : Superlega - Perugia strapazza Civitanova e va 2-1 : I PROTAGONISTI- Tsvetan Sokolov, Cucine Lube Civitanova,- ' Non so capire perché dopo la bella prestazione in casa oggi non siamo riuscito ad esprimerci. Per vincere questo scudetto dobbiamo ...

Volley : Superlega - Trento ingaggia Klemen Cebulj : Si tratta di un colpo di grande spessore: il ventisettenne originario di Slovenj Gradec, è infatti uno fra i giocatori più dotati al mondo nel fondamentale dell'attacco ed è stato ingaggiato per ...

Volley : Superlega - Klemen Cebulj primo rinforzo di Trento : Trento- A meno di due settimane di distanza dalla conclusione della stagione 2018/19, Trentino Volley mette già a segno la prima importante operazione di mercato in vista della prossima annata ...

Volley : Superlega - Finale scudetto : Civitanova pareggia i conti : Civitanova MARCHE, MACERATA,- La Cucine Lube Civitanova fa valere la legge dell'Eurosuole Forum, tutto esaurito, 4312 spettatori, anche contro la bestia nera Perugia. Gli uomini di Ferdinando De ...

Volley - Finale Scudetto SuperLega 2019 : Civitanova si prende la rivincita! Perugia sconfitta 3-1 in gara-2 - parità ristabilita : Con una prestazione di carattere e sconfinato talento Civitanova si aggiudica la sfida contro Perugia, secondo atto della Finale Scudetto della SuperLega 2018-2019, e ristabilisce la parità nella serie. La formazione allenata da Fefé De Giorgi ha prontamente riscattato la pesante sconfitta subita nella partita di apertura conquistando la vittoria con il punteggio di 3-1 (25-19; 22-25; 25-22; 25-19) e dimostrando di poter assolutamente competere ...

Volley - Piacenza torna in SuperLega! Bergamo si arrende al tiebreak in gara-3 - biancorossi promossi dopo un solo anno di A2 : Una sola stagione è stata più che sufficiente a Piacenza per riconquistare l’accesso alla SuperLega. La formazione emiliana ha infatti chiuso questa sera con un successo al tiebreak la serie contro Bergamo valida per la finale playoff di A2 festeggiando il ritorno nel massimo campionato nazionale di Volley maschile ad un solo anno di distanza dall’ultima volta. Una vicenda decisamente particolare quella che ha coinvolto la storica ...

Volley - Superlega 2019 play-off FINALE. Gara-2 : Civitanova a caccia del riscatto - Perugia vuole rompere il tabu esterno e prendersi il “match ball” : Tanto a poco: così è finita gara-1 di finale dei play-off scudetto in Superlega tra la Sir Safety Perugia e la Lube Civitanova. Tanto per gli umbri, poco, pochissimo per i marchigiani che ora sono spalle al muro e sono chiamati ad un pronto riscatto casalingo se non vogliono consegnare il triplo match ball agli avversari. Gara-1 ha sorpreso. Perugia sembrava la squadra con l’acqua alla gola, in difficoltà dopo le cinque sfide di semifinale ...

Volley : Superlega - all'Eurosole Gara 2 della sfida scudetto : ROMA -Domenica 5 maggio alle 18.00 si alzerà il sipario sulla seconda Gara della Finale scudetto all'Eurosuole Forum davanti alle telecamere di RAI Sport. Civitanova vuole riaprire la serie, Perugia intende consolidare il vantaggio. Cucine Lube Civitanova - Sir Safety Conad Perugia. La terza Finale scudetto consecutiva negli ultimi tre anni si è ...

Volley - i migliori italiani delle FINALI dei play-off di Superlega : Lanza e Colaci protagonisti - Kovar si salva nel disastro Lube : Solo Perugia o quasi nella prima sfida della serie di finale dei play-off scudetto in Superlega. La Sir Safety, dopo aver sofferto le pene dell’inferno in semifinale, ha dominato gara-1 tra le mura amiche ed è partita con il piede giusto nella sfida che vale il campionato. Ecco gli italiani che hanno ben figurato al PalaBarton: FILIPPO Lanza. Riserva per gara-1 di finale la sua migliore gara nei play-off. Sembra lontana anni luce gara-4 di ...

Volley - i migliori italiani delle semifinali dei play-off di Superlega : i soliti noti : Juantorena spinge Civitanova in semifinale - a Modena non basta super-Zaytsev : Si sono chiuse ieri con la vittoria di Perugia in gara-5 le semifinali play-off: nove sfide, spettacolo, emozioni ma, purtroppo, pochi, pochissimi italiani in campo, anche se quei pochi hanno trovato modo di mettersi in evidenza. IVAN ZAYTSEV: Una semifinale da favola per l’opposto azzurro che ha tirato la carretta di Modena dal primo fino quasi all’ultimo punto della sfida con Perugia. Quel quasi sta ad indicare la fase finale di ...

Perugia-Civitanova - Finale SuperLega Volley 2019 : le date e il calendario della serie. Programma - orari e tv : Saranno Perugia e Civitanova ad affrontarsi nella Finale Scudetto della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato nazionale di volley maschile. La serie si disputerà al meglio delle cinque partite e prenderà il via nella serata di mercoledì 1 maggio (ore 20.30). Le due squadre si sono affrontate anche lo scorso anno, quando gli umbri riuscirono a conquistare il titolo in gara-5. La formazione allenata da Lorenzo Bernardi potrà contare sul ...

Volley : Superlega - Perugia va in Finale - Modena quanti rimpianti ! : IL TABELLINO- SIR SAFETY CONAD Perugia - AZIMUT LEO SHOES Modena 3-2, 19-25, 27-25, 23-25, 25-20, 15-8, SIR SAFETY CONAD Perugia: De Cecco 3, Lanza 10, Podrascanin 9, Atanasijevic 21, Leon Venero 22, ...

Superlega Volley - Perugia batte Modena e vola in finale contro la Lube Civitanova : Al PalaBarton è andato in scena il quinto atto della sfida infinita tra Perugia e Modena in Superlega di pallavolo: gli umbri si sono imposti per 3-2 volando così in finale. Nel 2015 le due squadre si giocarono il titolo. Nel percorso di avvicinamento alla semifinale Perugia ha sofferto contro Monza, con tanto di annessa rissa post partita, mentre Modena ha superato senza affanni Milano....Continua a leggere