Volley femminile | Nations League 2019 | le convocate dell’Italia | presentata la lista

Volley femminile - l’Italia sconfigge la Cina Under 23 in amichevole : Sorokaite - Alberti e Pietrini firmano il bis : L’Italia ha sconfitto la Cina Under 23 per 3-1 (25-20; 20-25; 25-22; 25-19) nella seconda amichevole giocata a Cavalese. Le azzurre hanno replicato il successo ottenuto ieri sempre contro le giovani asiatiche ma questa volta non è stato necessario il tie-break per regolare la compagine avversaria, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno offerto una prestazione nel complesso convincente a parte il passaggio a vuoto avuto nel secondo set ...

Beach Volley - World Tour 2019 Tuan Chau Island. Il circuito femminile in Vietnam senza Italia. Gli azzurri si preparano a tre mesi di fuoco : E’ una settimana, l’ultima da qui ad agosto, senza grandi appuntamenti internazionali per il Beach volley mondiale che sta entrando sempre più nel vivo della stagione che porta dritti a Tokyo 2020. Lunedì sera sono state ufficializzate le coppie qualificate per il Mondiale di Amburgo, in attesa delle wild card, e da domani si torna a giocare con una tappa di passaggio in Vietnam, a Tuan Chau Island con un torneo 1 stella solo ...

Volley : Nazionale Femminile - l'avventura azzurra parte con una vittoria sulla Cina U.23 : CAVALESE, TRENTO,- Nella prima uscita stagionale la Nazionale italiana Femminile ha battuto in amichevole l'under 23 cinese 3-2, 17-25, 25-20, 25-19, 22-25, 15-7,. Dopo due settimane di allenamenti ...

Volley : A1 Femminile - Symone Speech : arriva dagli USA la nuova centrale di Brescia : Brescia- Ancora un tassello per la Banca Valsabbina Millenium Brescia per la prossima stagione agonistica. dagli Stati Uniti arriva Symone Speech, terza atleta proveniente dagli States nella storia ...

Volley : A1 Femminile - Lavarini torna in Italia - allenerà a Busto : Il campionato Italiano, che ho sempre cercato di seguire, mi sembra ancora in crescita e probabilmente è ancora il miglior campionato del mondo: a differenza del Brasile c'è la filosofia di puntare ...

Volley femminile - Samb sconfitta ad Ascoli e condannata alla retrocessione : In sintesi, questa è stata la cronaca dell'incontro, terminato con grandi lacrime di delusione e con l'amaro sapore della retrocessione. Ingredienti principali il grande cammino delle ragazze di ...

Volley : A1 Femminile - Conegliano si cuce ancora lo scudetto sul petto : TREVISO- L'Imoco Conegliano fa impazzire il Pala Verde cucendosi sul petto il secondo scudetto consecutivo vincendo Gara 3 contro l'Igor Gorgonzola Novara, chiudendo 3-0 la Serie di Finale. Stavolta ...

Volley femminile - A1 play-off gara-3 SCUDETTO IMOCO! Conegliano batte Novara al tie break e chiude la serie in tre sfide : SCUDETTO tris, il secondo secondo consecutivo: Conegliano è in festa. Bastano tre sfide all’Imoco per conquistare il titolo tricolore come lo scorso anno contro una Igor Gorgonzola Novara che è cresciuta nella serie ma non abbastanza per allungare la lista delle sfide di finale. In gara-3, dopo i due 3-0 delle sfide precedenti, la squadra venete si impone 3-2 al termine di una partita giocata a corrente alternata dalle due squadre, in cui ...

Volley : A1 Femminile - Beatrice Parrocchiale da Firenze a Monza : ... dal 2015, una medaglia d'oro, Montreux Volley Masters 2018, e due argenti, al World Grand Prix 2017 e al Campionato del Mondo 2018. LA CARRIERA- Beatrice Parrocchiale nasce a Milano il 26 dicembre ...

Volley femminile - Finale Scudetto Serie A1 2019 : che attesa per gara-3! Conegliano ad un successo dal titolo - Novara non può più sbagliare : Si giocherà questa sera alle ore 20.30 la sfida che potrebbe scrivere la parola fine sulla Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Conegliano e Novara si ritroveranno di fronte nel terzo atto della Finale Scudetto e la formazione veneta avrà a disposizione la prima occasione per chiudere la Serie e conquistare il titolo per il secondo anno consecutivo. Le ragazze allenate da Daniele Santarelli si sono imposte con autorevolezza nelle prime due ...

Volley : A2 Femminile - in Finale con Orvieto ci va Caserta : IL TABELLINO- DELTA INFORMATICA TRENTINO - GOLDEN TULIP VOLALTO 2.0 Caserta 1-3, 19-25 25-15 20-25 23-25, DELTA INFORMATICA TRENTINO: Moncada, Fiesoli 11, Furlan 13, Mazzon 10, Mc Clendon 21, ...