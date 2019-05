Volkswagen ID 3  - Oltre 10 mila iscrizioni al sito per i preordini

quattroruote

(Di giovedì 9 maggio 2019) Solamente ieri lamostrava a Berlino la nuova elettrica ID.3 e apriva ufficialmente la fase deiin Europa, con la versione di lancio. A distanza di sole 24 ore dallevento, il consenso ottenuto da parte del pubblico ha superato ogni aspettativa: 10potenziali clienti hanno già effettuato la registrazione sulufficiale.Si parte con la First Edition. Mettersi in lista per ottenere una delle 30ID.3 First edition è molto semplice: basta iscriversi online e versare una caparra di mille euro. La vettura, grande come una Golf ma più spaziosa nellabitacolo, è dotata di una batteria da 58 kWh, garantisce unautonomia di 450 km e costa intorno ai 40euro. Ai clienti sarà offerto un pacchetto di ricariche gratis per un anno (con un limite di 2kWh) alle colonnine pubbliche gestite dallaallinterno del programma We Charge. ...

