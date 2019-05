Vinci Salvini | leader Lega rilancia il gioco a premi sui social

Ora il leader della Lega - ri - lancia il gioco social "Vinci Salvini" : arrivato, anzi, è tornato il 'Vinci Salvini' . Già, perché Matteo Salvini ha lanciato la seconda edizione del suo gioco social , così come annunciato nei giorni scorsi dal responsabile della ...

“Vinci Salvini” - il gioco a premi su Facebook : chi vince farà una telefonata con il ministro : Arriva il "Vinci Salvini", il gioco a premi che Matteo Salvini ha lanciato in vista delle elezioni europee: "Più mi piace metti ai post sulla mia pagina Facebook, più veloce sei, più punti accumuli. Cosa si vince? Soldi? Zero. Ogni giorno un post con la tua foto che diffonderemo ai 6 milioni di amici. Per i più fortunati una chiacchierata al telefono con me".Continua a leggere

Matteo Salvini - il candidato in proVincia di Milano a caccia di voti col nome del vicepremier : Nel comune di Cormano, nel Milanese, il consigliere comunale Gianluca Magni ha studiato una soluzione ingegnosa per racimolare qualche voto in più in vista delle prossime elezioni comunali. Magni si è ...

Salvini : se Vinciamo Piemonte Tav si fa : 20.35 "Se in Piemonte vince la Lega, la Tav si fa". Così Matteo Salvini, a Biella per un incontro a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Claudio Corradino. "Non parlo solo della Tav ma anche della Asti-Cuneo -aggiunge- è chiaro che vincere in Piemonte significa che tutte le opere pubbliche incominciate devono essere finite, dalla prima all'ultima". "I cantieri non li voglio chiudere ma finire.Preferisco finire i cantieri che ...

Basilicata - Istituto Cattaneo Meloni e Salvini i veri Vincitori. Centrosinistra giù ma recupera rispetto alle politiche : Politica Il centrodestra conquista la Basilicata: 10 regioni a 9. Mappe e grafici: risultati a confronto a cura di ALESSIO SGHERZA Centrosinistra giù, ma recupera rispetto alle politiche Decisamente ...