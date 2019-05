VIDEO NBA 2019 | Giannis Antetokounmpo riporta i Milwaukee Bucks in finale di Eastern

oasport

Notte da ricordare, quella dei, che si sono qualificati per ladiConference a 18 anni dall'ultima occasione.ha trascinato i suoi compagni alla vittoria sui Boston Celtics per 116-91 con una prestazione da 20 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. Ben sette gli uomini in doppia cifra da parte della franchigia del Wisconsin. L'ultima apparizione nell'anticamera delle Finals si è verificata, come detto, nel 2001, quando ipersero in sette partite dai Philadelphia 76ers di Allen Iverson, con "The Answer" che poi tentò, quasi da solo, e invano, di sconfiggere i Los Angeles Lakers del three-peat.

