romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 18:45: VIABILITA’ LAZIO DEL 9 MAGGIO 2019… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Traffico Roma del 09-05-2019 ore 18:30: VIABILITÀ ROMA GIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 18:20 DALLA… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA NOMENTANA E LA A24, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA; TRAFFICO INTENSO PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E LA A24, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA; SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E LA A24, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA; LUNGHE CODE POI SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRDA Roma-FIUMICINO, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA L’EUR E L’ANSA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E LA A24, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA; LUNGHE CODE POI SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRDA Roma-FIUMICINO TRA L’EUR E L’ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RIAPERTA LA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD, CHIUSA PER PERDITA DI CARICO. PER QUANTO RIGUARDA INVECE LA VIABILITA’, SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA A SEGUITO DI UN TAMPONAMENTO, TRA LE USCITE PER NOMENTANA E TIBURTINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE PER PONTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA, E, AVANTI, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24; CODE SULLA SALARIA TRA TENUTA DI SANTA COLOMBA E L’ALLACCIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE PER PONTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA, E, AVANTI, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24; CODE SULLA SALARIA TRA TENUTA DI SANTA COLOMBA E L’ALLACCIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE IN ENTRATA A Roma TROVIAMO ANCORA RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI, SULLA SALARIA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE IN ENTRATA A Roma TROVIAMO ANCORA RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI, SULLA SALARIA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE IN ENTRATA A Roma TROVIAMO ANCORA RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI, SULLA SALARIA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 8 MAGGIO 2019 ORE 9.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA, IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E TRA PRENESTINA E A24 SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN ENTRATA A Roma CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST. SULLA Roma FIUMICINO CODE A TRATTI VERSO Roma, TRA ANSA DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 8 MAGGIO 2019 ORE 9.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E POI CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E ARDEATINA, IN ESTERNA CODE TRA AURELIA E OSTIENSE, POI INCOLONNAMENTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN ENTRATA A Roma TORCERVARA ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 8 MAGGIO 2019 ORE 9.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSOIN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E POI CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA E ARDEATINA, IN ESTERNA CODE TRA AURELIA E OSTIENSE, POI INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E TIBURTINA LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN ENTRATA A Roma TORCERVARA ALLA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 8 MAGGIO 2019 ORE 8.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E NOMENTANA E DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’APPIA, IN ESTERNA CODE TRA AURELIA E OSTIENSE, POI INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E TIBURTINA LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN ENTRATA A Roma DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN SENSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 7.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA, IN ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA RUSTICA E CENTRALE DEL LATTE LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN ENTRATA A Roma DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST SEMPRE IN ENTRATA A Roma TROVIAMO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI, SULLA SALARIA ...