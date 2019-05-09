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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 11 | 30 VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 11:30 (Di giovedì 9 maggio 2019) VIABILITA’ Lazio DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE IN ENTRATA A Roma TROVIAMO ANCORA RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI, SULLA SALARIA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCHHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCORA CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO Roma A VALMONTONE CODE SULLA PROVINCIALE VIA ARTENA TRA LA CASILINA E ARTENA NEI DUE SENSI DI MARCIA A FROSINONE ANCORA TRAFFICATA LA REGIONALE DEI MONTI LEPINI TRA VALLE FIORETTA E IL BIVIO PER LA DI FIUGGI E MARIA ISOLA CASAMARI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA INFINE A VITERBO CODE SULLA CASSIA DA VIA FLEMING IN ENTRATA A PORTA ...
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