romadailynews : Traffico Roma del 09-05-2019 ore 07:30: VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 9 MAGGIO ORE 7.20 STEFANO… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... -
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DELL’08 MAGGIO 2019 ORE 20.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: IN APERTURA ANCORA LA DIRAMAZIONE Roma SUD, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO DAL RACCORDO A TORRENOVA IN DIREZIONE DELL’A1. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA FLAMINIA DA CORSO FRANCIA AL RACCORDO IN USCITA. SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DELL’08 MAGGIO 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: IN APERTURA LA DIRAMAZIONE Roma SUD, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO DAL RACCORDO A TORRENOVA IN DIREZIONE DELLA1. PASSIAMO AL RACCORDO, SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DELL’08 MAGGIO 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SEGNALIAMO INOLTRE CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD TRA L’ALLACCIO COL GRA E TOR VERGATA IN USCITA; TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DELL’08 MAGGIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA FLAMINIA E, AVANTI, TRA DIRAMAZIONE Roma-NORD E PRENESTINA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DELL’08 MAGGIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA FLAMINIA E, AVANTI, TRA DIRAMAZIONE Roma-NORD E PRENESTINA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DELL’08 MAGGIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA FLAMINIA E, AVANTI, TRA DIRAMAZIONE Roma-NORD E PRENESTINA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DELL’08 MAGGIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA FLAMINIA E, AVANTI, TRA DIRAMAZIONE Roma-NORD E PRENESTINA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DELL’08 MAGGIO 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA FLAMINIA E, AVANTI, TRA DIRAMAZIONE Roma-NORD E PRENESTINA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DELL’08 MAGGIO 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA FLAMINIA E, AVANTI, TRA DIRAMAZIONE Roma-NORD E PRENESTINA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DELL’08 MAGGIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DELL’ 08 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE QUALCHE RALLENTAMENTO SUL QUADRANTE SUD-ORIENTALE TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA TIBURTINA E PRENESTINA; SPOSTIAMOCI ORA SULLA A24, SUL TRATTO URBANO, DOVE REGISTRIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma SEGNALATO UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA IN DIREZIONE NAPOLI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; PER IL RESTO IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL BIVIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma SEGNALATO UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA IN DIREZIONE NAPOLI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; PER IL RESTO IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL BIVIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI CI SONO DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: SUL TRATTO INTERESSATO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO; RACCORDO DOVE INVECE LA CIRCOLazioNE E’ RIENTRATA NELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; SULLO STESSO RACCORDO LA CIRCOLazioNE STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA, PERMANGONO CODE RESIDUE IN CARREGGIATA INTERNA, ...