In Venezuela è stato arrestato il vicepresidente del Parlamento : Juan Guaidó ha commentato su Twitter che «la dittatura ha rapito il vicepresidente dell'Assemblea Nazionale per mano della sua polizia politica» e aggiunto che l'Assemblea è l'unico potere eletto che ...

In Venezuela è stato arrestato il vicepresidente del Parlamento : È accusato di tradimento e cospirazione per aver appoggiato il tentato colpo di stato di Juan Guaidó della scorsa settimana

Venezuela - arrestato il vice di Guaido dai servizi segreti : prelevato in auto con una gru : Il vicepresidente dell'Assemblea nazionale controllata dall'opposizione Venezuelana, Edgar Zambrano, è stato arrestato dal regime di Nicolas Maduro. Lo ha annunciato attraverso il suo account Twitter il presidente ad interim Juan Guaido. "Allertiamo il popolo del Venezuela e la comunità internaziona

Venezuela - arrestato il braccio destro di Guaidò Edgar Zambrano : “Portato via con una gru mentre era nella sua auto” : Edgar Zambrano, il vicepresidente dell’Assemblea nazionale Venezuelana braccio destro di Juan Guaidò, è stato arrestato dal regime di Nicolas Maduro. Ad annunciarlo in un tweet è stato lo stesso autoproclamato presidente ad interim: “Allertiamo il popolo del Venezuela e la comunità internazionale che il regime ha sequestrato Edgar Zambrano“, ha scritto Guaidò in un post accusando il Servizio bolivariano di intelligence (Sebin) del ...

Arrestato con una gru il braccio destro di Guaidò in Venezuela : Il Sebin, il servizio di intelligence Venezuelano, ha utilizzato una gru per arrestare il braccio destro di Juan Guaidò, il primo vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, che era uno dei deputati ‘ribelli’ a cui Nicolas Maduro ha fatto levare l’immunità.Zambrano è stato Arrestato vicino la sede del suo partito, Accion Democratica. E poichè si rifiutava di uscire dal suo veicolo, gli agenti ...

Venezuela - arrestato il vice di Guaidò : Zambrano era in auto - usata una gru per portarlo via : arrestato in Venezuela Edgar Zambrano, braccio destro di Juan Guaidò, il leader oppositore autoproclamatosi presidente ad interim del Paese. Ad annunciarlo è stato lo stesso Guaidò. Il vicepresidente dell'Assemblea nazionale era a bordo della sua auto quando è stato circondato dagli uomini del Sebin, il servizio segreto Venezuelano.Continua a leggere

Venezuela - arrestato vice di Guaidò. Prelevato dall'auto con una gru - : Zambrano è uno dei deputati a cui era stata revocata l'immunità per aver partecipato al tentativo di sollevamento militare del 30 aprile. Guaidò parla di "sequestro" e attacca Maduro. Insorgono gli ...

Venezuela : arrestato Zambrano - braccio destro Guaidò - con una gru : È l'ennesimo capitolo della battaglia politica tra Maduro e i suoi oppositori, un capitolo destinato a inasprire ulteriormente lo scontro. L'Ambasciata Virtuale degli Stati Uniti a Caracas ha ...

07 : 31 | Venezuela - Guaidò : arrestato vicepresidente assemblea Zambrano : 09.05.2019 - Il primo vicepresidente dell'assemblea nazionale Venezuelana, Edgar Zambrano, è stato sequestrato dalla polizia politica "con una gru" mentre si trovava "a bordo della sua auto". Lo denuncia su Twitter il leader dell'opposizione, autoproclamato presidente, presidente della stessa assemblea, Juan Guaidò. "Con queste azioni, l'usurpazione pretende colpire l'unica istituzione democratica legittimata dal voto popolare", scrive Guaidò.

Venezuela - arrestato il vice di Guaidò : ANSA, - CARACAS, 9 MAG - Juan Guaidó, il leader oppositore autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela, ha denunciato che il Servizio bolivariano di intelligence, Sebin, ha "sequestrato" il ...

Venezuela : arrestato consigliere di Guaido - : Un tribunale in Venezuela fatto arrestare il consigliere Juan Guaidó, Roberto Marrero, consigliere del leader dell'opposizione Juan Guaidó, il quotidiano Nacional, citando il suo avvocato Joel Garcia. ...

La polizia Venezuelana ha arrestato il capo di Gabinetto di Guaidó : L’Onu e l’Osa avevano appena denunciato la gravità della situazione dei diritti umani in Venezuela, che il regime ha risposto con la detenzione del capo di Gabinetto di Juan Guaidó, avvocato Roberto Marrero. “In questo momento un gruppo del Sebin sta entrando in casa del deputato Vergara e in casa m

Il principale collaboratore di Juan Guaidó è stato arrestato dalla polizia Venezuelana : Il principale collaboratore di Juan Guaidó, Roberto Marrero, è stato arrestato giovedì mattina dalla polizia venezuelana. La notizia è stata data dallo stesso Guaidó, il capo dell’opposizione al governo venezuelano di Nicolás Maduro che lo scorso gennaio – appoggiato dal