Vela | scatta oggi l’Europeo della classe olimpica 470 | tantissimi i partecipanti

(Di giovedì 9 maggio 2019) L’evento si svolgerà da9 maggio fino a martedì 14 maggio, presso la Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia Tutto è pronto per la partenza ufficiale del Campionato Europeo470, che si svolgerà da9 maggio fino a martedì 14 maggio, presso la Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia. Ieri sera, atleti, allenatori, organizzatori, giudici e autorità si sono ritrovati per la cerimonia ufficiale di apertura e dagli oltre 100 equipaggi inizieranno a darsi battaglia in acqua con le prime prove, in programma a partire dalle ore 12. Le previsioni meteo per la prima giornata indicano l’arrivo di un vento da ponente intorno ai 15 nodi, con punte fino a 20 nodi più al largo e un cielo sereno o poco nuvoloso. Condizioni ideali per il tecnico e veloce monotipo olimpico. Organizzato dallo ...