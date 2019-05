Vanessa Incontrada torna a lavorare con Giuseppe Zeno | iniziate le riprese di ' Angela'

Nuovo look per Vanessa Incontrada e una signora non la riconosce : Ritorno alle origini per la bella Vanessa Incontrada . Almeno per quanto riguarda il colore dei suoi capelli. L'attrice spagnola ha deciso, infatti, di tornare a una tonalità decisamente più rossa, ...

Ti sposo ma non troppo : cast - trama e curiosità sulla commedia con Vanessa Incontrada : Una commedia garbata trainata dalla personalità e dal talento di due prime attrici come Vanessa Incontrada e Chiara Francini: Ti sposo ma non troppo – in onda venerdì 19 aprile su Rai3 a partire dalle 21.25 – è tutto questo ma anche di più. Una storia piuttosto classica ma aggiornata ai tempi moderni tra gli equivoci, il caos che creano le chat e i tipici mezzi di comunicazione contemporanei e il grande classico delle vite parallele ...

Vanessa Incontrada : marito - età e figlio. La carriera da attrice : Vanessa incontrada: marito, età e figlio. La carriera da attrice Chi è Vanella incontrada e famiglia dell’ attrice Vanessa incontrada è una delle attrici più apprezzate degli ultimi anni dal pubblico italiano. È ormai un’icona della tv italiana grazie alla sua bellezza acqua e sapone e alla sua spontaneità. La carriera di Vanessa incontrada Vanessa incontrada nasce nel 1978 e ha da poco compiuto 40 anni. Nasce a Barcellona; all’età di 17 ...

Vanessa Incontrada presa di mira ancora una volta dagli haters : 'Sei una balena' : Non accenna affatto a placarsi l'odio dei leoni da tastiera nei confronti di Vanessa Incontrada, la presentatrice ed attrice italo-spagnola più volte duramente attaccata dagli haters per il proprio aspetto fisico e per i chili di troppo messi su in seguito alla gravidanza. A nulla sono serviti gli interventi di sostegno di innumerevoli colleghe, l'ultima delle quali è stata Jane Alexander, anch'essa pesantemente criticata per una sospetta ...

