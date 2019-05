“Valutare | Prevenire | Proteggersi” | la gestione dei rischi ambientali nelle aziende

meteoweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019) Si è svolto oggi a Milano presso l’Università Bocconi l’incontro “Valutare,, Proteggersi”, sulladeiin azienda, che ha visto la presentazione della survey “Ladeiitaliane”, promossa da ANRA, Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali, Osservatorio Green Economy dell’Università Bocconi, Pool Ambiente e AIBA. La ricerca ha coinvolto i Risk e Insurance Manager di più di 100, il 45% delle quali con un fatturato di oltre 50 milioni di euro, e ha messo in luce come il tema del danno ambientale riguardi sempre più imprese di ogni settore produttivo e di tutte le dimensioni. Partendo da uno scenario in cui è ancora molto basso l’impatto delle certificazioni in azienda: tra tutte, solo la certificazione ISO 14001 che fissa i requisiti di un sistema di...

