Valtteri Bottas F1 | GP Spagna 2019 | “Sono migliorato grazie al lavoro A livello di

(Di giovedì 9 maggio 2019) Se qualcuno si fosse aspettatoin vetta al Mondialedi Formula Uno avrebbe mentito spudoratamente. E, invece, è la realtà di questo campionato, dai forti tratti argentati della Mercedes. Le quattro doppiette della scuderia di Brackley hanno permesso al finlandese, vincitore in Australia e in Azerbaijan, e al britannico Lewis Hamilton di dominare la scena nella classifica dei piloti. Solo un punto separa i due (87 vs 86) e con il pilota finnico intenzionato a confermarsi leader anche in questo quinto round iridato in. “Perché va meglio quest’anno? Ci sono tanti fattori che possono influenzare, anche la fortuna. Ma se sonoanno dopo anno èal, all’attenzione per i dettagli“, ha sottolineato il finlandese nella conferenza stampa del fine settimana a Barcellona, aggiungendo: “Ilcon cui si è espresso ...

