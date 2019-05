Valencia-Arsenal | Europa League 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv Le probabili

oasport

(Di giovedì 9 maggio 2019) Dopo aver vissuto delle splendide emozioni nelle semifinali di Champions, il mondo del calcio si getta sull’, giunta al penultimo atto, che decreterà le ammesse alla finalissima di Baku. Una delle due sfide in programma è quella traed, con gli inglesi forti del 3-1 della sfida d’andata, che si svolgerà questa sera (giovedì 9 maggio) alle ore 21, presso lo stadio Mestalla della città spagnola, e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky, precisamente su Sky Sport (canale 253), ma anche in streaming sulla piattaforma in abbonamento Sky Go. Il programma della partita: Semifinali ritornoOre 21Sky Sport, Sky Go Leformazioni:(4-4-2): Neto; Piccini, Garay, Paulista, Gaya; Wass, Soler, Parejo, Guedes; Rodrigo, Santi Mina.(3-4-1-2): Cech; Mustafi, Sokratis, ...

