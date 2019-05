Usura nella Marsica | Usuraio colto in flagranza arrestato dalla GdF

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 9 maggio 2019) L'Aquila - Le Fiamme Gialle di Avezzano, nel corso di indagini coordinate dal Procuratore della Repubblica a quella sede, Dr. Andrea Padalino Morichini, hanno, indi reato, unionell’atto di aggredire, prima verbalmente e poi fisicamente, un commerciante del capoluogono. Per quanto emerge dall’attività, in corso di ulteriori sviluppi, il commerciante avrebbe versato all’io, di origine rom, ingenti somme di denaro, a titolo di interessi, i cui importi superavano abbondantemente il prestito originariamente ricevuto. L’attività criminosa, in atto da tempo anche ai danni di altri soggetti, ha provocato il collasso finanziario dell’azienda che, con l’incalzare delle richieste di denaro viepiù esose, non è riuscita a far fronte alle istanze di pagamento pretese dall’io, né a quelle, legittime, dei fornitori. La ...

