Usa, sanzioni contro l'acciaio iraniano

Il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato nuoveall'Iran tese a colpirne l'industria dell'e altri metalli, la maggior fonte di entrate per Teheran dopo il petrolio. "Teheran si aspetti ulteriori azioni -ha fatto sapere la Casa Bianca in una nota - a meno che non cambi sostanzialmente la sua condotta". La mossa degli Usa va intesa come risposta all'annuncio di Teheran di sospendere alcuni dei suoi impegni previsti dall'accordo sul nucleare del 2015.(Di giovedì 9 maggio 2019)