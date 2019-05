Un posto al sole | puntata di lunedì | Raffaele alle prese con un senso di solitudine

Un posto al sole : Raffaele 'dimentica' la figlia Elisa : Quando una soap opera dura da oltre venti anni e conta oltre cinquemila episodi, risulta davvero difficile ricordare ogni singolo evento e questo vale per gli spettatori così come per gli sceneggiatori, quindi in molti casi si tende a chiudere un occhio su piccoli avvenimenti andati in onda in passato. Tuttavia, ai fan di Un posto al sole, non è sfuggito un evento abbastanza grande per essere ignorato, quale una figlia che non viene praticamente ...

Un posto al sole - anticipazioni : Franco comprende che Ciro ha una cotta per sua moglie : Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà dato largo spazio al triangolo amoroso tra Franco, Angela e Ciro. Tale vicenda, però, farà da cornice alla lotta contro il temibile Gaetano Prisco, l'uomo sarà più determinato che mai a prendersi la sua agognata vendetta. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole relativi a questa storyline che andranno in onda fino al 24 maggio. Ciro salva la moglie di Franco Constantin Balan ...

Un posto al Sole Anticipazioni 9 maggio 2019 : Angela è in pericolo? : Giulia accompagna Angela al Centro di Ascolto ma qualcuno, nell'ombra, le osserva. Marina intanto "incastra" Andrea.

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 9 maggio 2019 : anticipazioni puntata 5248 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 9 maggio 2019: Angela (Claudia Ruffo) si reca al centro di ascolto con sua madre Giulia (Marina Tagliaferri), non sapendo però di essere seguita da Constantin (Antonio Koudrin) e ignorando che sta correndo un grave pericolo… Dopo il primo incontro con Rossella (Giorgia Gianetiempo), Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) passa al Caffè Vulcano insieme a Vittorio (Amato D’Auria) e ...

Un posto al Sole Anticipazioni 8 maggio 2019 : Un triste e sconsolato ritorno a casa : Filippo fa rientro a Napoli dopo aver salvato Leonardo e scoperto che suo fratello è morto. Roberto invece indaga sul passato del ragazzo.

Ludovica Nasti - da “L’amica geniale” a “Un posto al sole” : “La mia famiglia è pazza di gioia” : “Da oggi ho una nuova amica, dall’aspetto sembra geniale. Che dite le facciamo un’accoglienza calorosa?”. Così Patrizio Rispo, il Raffaele di “Un posto al sole“, ha annunciato su Instagram l’arrivo di Ludovica Nasti nel cast della storica soap opera di Rai 3. L’attrice 12enne, diventata popolare per aver interpretato il ruolo di Lila nella fiction di Rai 1 “L’amica geniale“, ispirata all’omonimo ...

Un posto al sole : Leonardo non uscirà di scena definitivamente : Sembrerebbe che la storia di Tommaso, in Un posto al sole, sia giunta definitivamente al capolinea con la sua morte, ma in realtà ci sono ancora molti misteri: a breve il personaggio interpretato da Erik Tonelli (Leonardo Arena) uscirà momentaneamente di scena, ma tornerà molto presto e sembra proprio che la sua permanenza non sia proprio brevissima. Il suo personaggio diventerà sempre più importante nei prossimi sviluppi della soap e ci ...

Anticipazioni Un posto al sole dal 13 al 17 maggio : Giovanna vuole incastrare Prisco : Le Anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda dal 13 al 17 maggio saranno caratterizzate da numerose vicende sorprendenti. In tale periodo tornerà Giovanna Landolfi, che riuscirà ad arrestare Constantin dopo l'aggressione ad Angela. Nonostante le pressioni della poliziotta, il malvivente non confesserà il suo legame con Prisco, rendendo necessaria una svolta delle indagini in altro senso. Le novità della prossima settimana ...

Un posto al sole anticipazioni : torna ANITA - ALEX come reagirà? : Dopo un “tira e molla” di diversi mesi, finalmente a Un posto al sole Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) sembra essersi accorto di chi gli sta accanto con vero amore e devozione, cosa che ha portato ad un forte “avvicinamento” tra il figlio di Guido (Germano Bellavia) e ALEX Parisi (Maria Maugeri). Tale interesse è stato sicuramente favorito dalla fine della relazione tra Vittorio e l’indecisa ANITA Falco ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 8 maggio 2019 : anticipazioni puntata 5248 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 8 maggio 2019: Raffaele (Patrizio Rispo) sente i figli sempre più distanti, ma una visita a sorpresa gli scalda il cuore… e forse non solo a lui! L’entusiasmo di Alice (Fabiola Balestriere) per la vita di Londra porta Andrea (Davide Devenuto) a temere che tutto ciò possa avere risvolti imprevisti… Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) scopre un lato di Tommaso che non ...

Un posto al sole - appuntamento di venerdì : Angela evita la brutta aggressione : Prosegue l'appuntamento settimanale in compagnia della soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' ispirata alla serie televisiva australiana intitolata 'Neighbours' e ambientata nello storico palazzo Palladini. Il prodotto televisivo attira una fetta importante di pubblico e, con il passare degli anni, ha raggiunto traguardi rilevanti. In particolare ha superato le cinquemila puntate, a dimostrazione del grande seguito ricevuto dai milioni di ...

Un posto al sole - puntata di giovedì : arriva al Vulcano Patrizio : La soap opera 'Un posto al sole', in onda sul piccolo schermo dal lontano 21 ottobre 1996, riesce da oltre vent'anni a incuriosire i milioni di telespettatori italiani che vogliono scoprire cosa stia succedendo all'interno della famiglia Giordano. Gli intrighi sono sempre dietro l'angolo e costringono gli abitanti di palazzo Palladini a risolvere delle situazioni complesse. Un esempio si ritrova nella figura di Raffaele che non accetterà la ...