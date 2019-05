Un nuovo teaser di ASUS ZenFone 6 getta ombre su OnePlus | mentre emergono nuovi dettagli

Cosa cambia in Lucifer 4 su Netflix - il Diavolo sfoggia tutta la sua mostruosità nel nuovo teaser (video) : Lucifer 4 su Netflix è in arrivo con un nuovo capitolo, che Tom Ellis ha definito "una maratona". Il riferimento dovuto alla durata della stagione, più breve e concentrata in dieci episodi, anziché i canonici 22. L'attore, in un'intervista rilasciata a TV Line, crede che questo formato funzioni e noi di OM, che abbiamo visto in anteprima i primi sei episodi, non possiamo che concordare: Lucifer 4 è la miglior stagione della serie. "Quando ...

ASUS ZenFone 6 in un nuovo teaser senza notch e cornici in vista del lancio : ASUS ZenFone 6 si avvicina al lancio con un nuovo teaser condiviso dal produttore su Twitter: non ci sono notch o cornici, sorprese in vista? L'articolo ASUS ZenFone 6 in un nuovo teaser senza notch e cornici in vista del lancio proviene da TuttoAndroid.

Cosa ci dice della trama del revival di Veronica Mars il nuovo video teaser della serie con Kristen Bell ed Enrico Colantoni : La trama del revival di Veronica Mars comincia a prendere forma grazie al nuovo video teaser della serie che torna su Hulu quest'estate, a ben 15 anni dal debutto della prima stagione. E proprio dalle origini di Veronica Mars parte il nuovo video teaser che mostra la protagonista ormai adulta, ma ancora alle prese con una sete di giustizia e verità. Come ricorda il nuovo teaser del revival di Veronica Mars, la studentessa liceale ...

Stranger Things 3 : The Game ha un nuovo teaser trailer : Stranger Things 3: The Game è il videogioco ispirato all'omonima serie TV targata Netflix, e l'uscita è attesa in concomitanza con la terza stagione dello show, ovvero il 4 luglio 2019.Stranger Things come saprete è una famosissima serie sci-fi ambientata negli anni 80', la cui prima stagione uscì nel 2016 divenendo subito una delle serie di punta del servizio americano. Ebbene anche il videogioco tratto dalla terza stagione in arrivo è stato ...

Svelati trama e nuovo teaser del film Guava Island di Childish Gambino e Rihanna - in arrivo su Amazon : Comincia ad alzarsi il sipario sul film Guava Island di Childish Gambino e Rihanna, il film girato nel 2018 in gran segreto a Cuba, che sarà distribuito da Amazon Studios su Prime Video questo fine settimana dopo essere stato trasmesso gratuitamente al Coachella Festival. Finora avvolto da una cortina di fumo impenetrabile, Guava Island è stato promosso solo a partire dalla scorsa settimana, con primi cartelloni pubblicitari apparsi per le ...

La famiglia Addams - ecco il teaser del nuovo film animato : http://www.youtube.com/watch?v=4Z5VUf5x2RY Se credete che le vostre famiglie siano strambe, pensateci meglio: o almeno questo è l’invito nascosto nel teaser ufficiale de La famiglia Addams, il nuovo film animato che racconterà in Cgi le vicende del nucleo famigliare più macabro della storie. Dopo i telefilm, i film in carne e ossa e le serie animate, arrivata finalmente una nuova versione firmata da Conrad Vernon e Greg Tiernan che ...

JOKER - ecco il nuovo teaser del film : Bastano pochi secondi del nuovo teaser del film JOKER per capire che Joaquin Phoenix è l'attore perfetto per una nuova interpretazione del personaggio di JOKER, flagello di Gotham City. Se vi aspettate un nuovo film di Batman potreste restare delusi. JOKER si candida ad essere un film con un protagonista, con una prova attoriale importante, un film di azione certo, ma anche di dirompente forza drammatica. Nel nuovo film di Todd ...

Game of Thrones - il nuovo teaser è un presagio di distruzione : http://www.youtube.com/watch?v=vwmAWOE5F9o Continua la campagna di avvicinamento all’ottava e ultima stagione di Game of Thrones: dopo alcuni video diffusi nei giorni scorsi, in cui i vari personaggi di Westeros si preparavano alla battaglia contro gli Estranei, arriva ora un nuovo teaser, intitolato Aftermath (Le conseguenze) che mostra in modo ancora più drammatico la portata degli eventi a cui andremo incontro nei sei episodi ...

OnePlus senza freni con un nuovo device a tutta velocità? Il sibillino teaser fa impazzire i fan : OnePlus sa bene come trattare i suoi incalliti fan e soprattutto come renderli curiosi riguardo le prossime mosse del brand. Una manciata di minuti fa, i canali social ufficiali del produttore cinese hanno lanciato un'immagine o una locandina (come dir si voglia) davvero sibillina. Si tratta della foto in apertura articolo dove, si intravede una sagoma di una macchina sportiva e nient'altro oltre al claim più che mail poco chiaro ossia "Coming ...

Euphoria - il nuovo teaser del teen drama di HBO con Zendaya : Sarà la prima esperienza di HBO nel mondo del teen drama e per l'occasione è stata scelta una delle giovani star più amate in circolazione. Zendaya , infatti, dopo essere stata una giovane diva di ...

Il nuovo album degli Slipknot in un teaser inquietante (video) : Messe da parte le recenti polemiche tra Chris Fehn e la band di Des Moines, si ritorna a parlare del nuovo album degli Slipknot grazie a un teaser pubblicato da Corey Taylor e soci sui canali social. In 58 secondi di delirio sonoro pubblicati con la semplice didascalia: «Vocals | 8.9.19» possiamo ascoltare voci alterate da un pitch, da effetti di modulazione e riverbero accompagnate da immagini che mostrano ora una luce al neon, ora un filo ...

Xiaomi ci stuzzica con un teaser del suo nuovo e misterioso Mi MIX 4 : Xiaomi ha stuzzicato appassionati ed addetti ai lavori con un teaser su un nuovo Mi MIX, identificato automaticamente ma senza certezze come Mi MIX 4. L'articolo Xiaomi ci stuzzica con un teaser del suo nuovo e misterioso Mi MIX 4 proviene da TuttoAndroid.

Persona 5 : The Royal è stato annunciato per PS4 con un nuovo teaser : Atlus ha pubblicato un nuovo video teaser per Persona 5: The Royal durante la notte, nel quale viene fatto l'annuncio del gioco per PlayStation 4.Nel filmato possiamo vedere un nuovo Personaggio femminile senza nome. E' stato inoltre aperto il sito ufficiale del gioco, sul quale però non sono ancora pubblicate informazioni riguardo il titolo, riporta VG247.Per il momento Persona 5 The Royal è atteso per PlayStation 4 mentre il 24 aprile avremo ...

Chernobylite : annunciata la campagna Kickstarter e pubblicato un nuovo teaser gameplay : Lo sviluppatore di Get Even, The Farm 51, ha annunciato che il suo gioco di sopravvivenza post-nucleare Chernobylite inizierà presto la campagna Kickstarter, riporta Onlysp.com.Insieme all'annuncio è arrivato anche un breve teaser, che mostra ambienti mutevoli con scene e nemici raccapriccianti.The Farm 51 descrive Chernobylite come un'esperienza survival horror ambientata nella "bellissima, terrificante e accurata scansione 3D della zona di ...