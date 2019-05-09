Un anfibio su due rischia l'estinzione (Di giovedì 9 maggio 2019) Se i dati sono corretti, significa che 4.300, ovvero più della metà delle rane, le salamandre e le cecilie del mondo sono a rischio di estinzione. Ma c'è un barlume di speranza. 'Nelle zone ...
nationalgeographic
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