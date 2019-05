UE | svolta green | 25% risorse per il clima e zero emissioni nel 2050

Alpitour - un'altra svolta green per gli alberghi : VOIhotels, la catena alberghiera del gruppo Alpitour che riunisce 18 strutture in Italia e all'estero, dopo aver annunciato di recente il proprio impegno sulla sostenibilità, attraverso l'abolizione ...

Regno Unito - svolta green : primo Paese al mondo a proclamare emergenza climatica : Il Regno Unito proclama l’emergenza climatica, accelerando il cammino verso la propria svolta green: è, infatti, il primo Paese al mondo a farlo. La Camera dei Comuni britannica ha approvato la mozione presentata nei giorni scorsi in aula dal leader del Labour, Jeremy Corbyn e invocata dai movimenti ecologisti in una serie di manifestazioni di piazza. La sfida laburista al governo Tory si traduce in diversi obiettivi concreti: il raggiungimento ...

UE - svolta green : stop ai finanziamenti legati ai combustibili fossili : ...particolare dovrebbero spendere dal 30 al 50% dei finanziamenti del Fesr in questa direzione e un ulteriore 30% sia destinato alla lotta contro il cambiamento climatico e a favore dell'economia ...

Vinitaly - Coldiretti : è svolta green con +18% vendite biologico : Roma, 8 apr., askanews, - svolta green nel bicchiere dove mai così tanto vino biologico è stato versato dagli italiani con un balzo del 18% nelle vendite del 2018 rispetto all'anno precedente, per un ...

Vinitaly : svolta green nel bicchiere - boom di vino biologico : svolta green nel bicchiere dove mai così tanto vino biologico è stato versato dagli italiani con un balzo del 18% nelle vendite del 2018 rispetto all’anno precedente, per un totale di 4,94 milioni di litri venduti nella grande distribuzione a livello nazionale. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Infoscan Census che svela la rivoluzione nei consumi in atto in occasione del Vinitaly, diffusa in occasione dell’incontro su “La ...

Plastica addio dal 2021 - la svolta green dell’Europarlamento : Oltre ai sacchetti, anche piatti, bicchieri, posate, bacchette, cannucce, bastoncini cotonati e quelli per palloncini e ancora plastiche ossidegradabili, contenitori per alimenti e tazze in polistirolo espanso: l’Europarlamento ha approvato in via definitiva la direttiva che vieta dal 2021 alcuni articoli in Plastica monouso, dicendo così basta all’invasione di tutti quei prodotti che popolano le nostre dispense e stanno letteralmente soffocando ...

svolta green ad Alba : due nuovi bus silenziosi e 22 colonnine di ricarica per auto e moto : Due nuovi autobus elettrici, all'avanguardia e di ultima generazione, entreranno presto in servizio sulla rete del trasporto pubblico di Alba, in provincia di Cuneo. La presentazione in anteprima al ...