liberoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019) (AdnKronos) - Focalizzando l’attenzione sull’economiaca regionale, la ricchezza generata dalrimane polarizzata nelle prime 5 regioniche (67% delladeiinternazionali: Lombardia, Lazio, Veneto, Toscana e, confermata anche nel, Campania) e il 62% del valore

TV7Benevento : Turismo: Ciset, 42 mld di euro la spesa dei turisti stranieri in Italia nel 2018 (4)... - TV7Benevento : Turismo: Ciset, 42 mld di euro la spesa dei turisti stranieri in Italia nel 2018 (3)... - TV7Benevento : Turismo: Ciset, 42 mld di euro la spesa dei turisti stranieri in Italia nel 2018 (2)... -