Tulipani di Seta Nera | a Roma il Festival Internazionale del Cortometraggio per il Sociale

Blastingnews

(Di giovedì 9 maggio 2019) La serata di gala al Teatro Brancaccio per la conclusione delsuldi" ha fatto registrare il "sold out". Il dato della partecipazione amplissima lo scorso 5 maggio afa comprendere che cosa scorre nelle vene delgiunto alla XII edizione: la capacità di coinvolgere facendo incontrare arte e dinamismo di idee con la finalità di accrescere impegno, cultura, solidarietà. I cortometraggi, arrivati a centinaia da tutto il mondo, sono ritenuti il mezzo più adatto della narrazione audiovisiva per scavare i valori della solidarietà ed il Premio "Sorriso Diverso", proprio della manifestazione, è ormai divenuto l'Oscar per il. Come afferma la Direttrice Artistica Paola Tassone "l'obiettivo è promuovere il lavoro di giovani autori che con le proprie opere e immagini narrano non il semplice racconto di una ...

LCuccarini : Ieri, al teatro Brancaccio, ho ricevuto il premio “Sorriso diverso”, nel corso del Festival di Film Corti “Tulipani… - ilfaroonline : Al Teatro Brancaccio grande successo della XII edizione di “Tulipani di Seta Nera”, il festival che valorizza la di… - EcoLitoraleTv : Successo della XII edizione di Tulipani di Seta Nera, il festival che valorizza la diversità.… -