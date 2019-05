Troia | ' Sportiva mente' | undicesima edizione Regione Puglia | Asl Foggia | vescovado e

noinotizie

(Di giovedì 9 maggio 2019)', l'evento promosso dal Centro Salute Mentale di, in provincia di, in collaborazione con una cinquantina di soggetti del mondo delle istituzioni pubbliche e private, del terzo ...

princigallomich : TROIA – Regione, ASL, Vescovado e Comuni in rete per il disagio psichico: la “Carta di Sportiva… mente” - Forum_SalMent : SPORTIVA... MENTE Inizia oggi a Troia (FG) un torneo internazionale di calcetto promosso dal Centro di Salute Ment… - TuttoSanita : Contro lo stigma del disagio psichico e per l’inclusione lavorativa: Sportiva…mente – l’utopia possibile -