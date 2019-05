ilsole24ore

(Di giovedì 9 maggio 2019) «Non drammatizziamo il confronto con la Uele loro previsioni sono in linea con quelle contenute nel Def. Ai rilievi sul debito in arrivo risponderemo che tra i fattori rilevanti c’è prima di tutto la crisi economica». Così il ministro dell’Economia, Giovanni, in un’intervista al24 Ore in edicola giovedì 9 maggio...

fisco24_info : Tria al Sole 24 Ore: «No a nuovo deficit per tagliare le tasse»: «Non drammatizziamo il confronto con la Uele loro… - Cangiu47 : Tria: stima Ue politica più che economica Conte: cifre ingenerose - riccardosanna14 : @SGretini @KellerZoe @borghi_claudio @maxwebe12006281 @BragliaA @MarioImprotaArt @laetranger @Kettelodicoaffa… -