Tredici | una madre accusa | Mia figlia si è suicidata | vietate la serie

Netflix - l'ira di una madre britannica : «Mia figlia suicida dopo aver visto Tredici - va vietata» : «Mia figlia si è suicidata dopo aver visto la serie Netflix Tredici. Dovrebbe essere vietata». Lo sfogo è della mamma di Jessica Scatterson che si è tolta la...

La serie Tredici ha fatto aumentare i suicidi degli adolescenti negli Usa? Ecco cosa pensa una ricerca - con molte cautele - : Secondo una ricerca dell'Nih, Tredici è associata a un amento dei suicidi tra i maschi adolescenti americani. Ma ricercatori per ora non hanno dimostrato alcun nesso causale, solo un incremento senza ...

La serie Tredici ha fatto aumentare i suicidi degli adolescenti negli Usa? Ecco cosa pensa una ricerca (con molte cautele) : Le 13 ragioni per cui una giovane ragazza, di nome Hannah Baker, si è tolta la vita. È questo il il punto su cui ruota la storia della famosa serie televisiva 13 Reasons Why (in italiano tradotta con Tredici), andata online con la prima stagione su Netflix il 31 marzo 2017. E sebbene da una parte sia stata fin da subito acclamata, dall’altra la serie tv ha generato scetticismo e dibattiti nei numerosi paesi in cui è stata trasmessa, per ...

La serie Tredici ha fatto aumentare i suicidi degli adolescenti negli Usa? Ecco cosa pensa una ricerca : Le 13 ragioni per cui una giovane ragazza, di nome Hannah Baker, si è tolta la vita. È questo il il punto su cui ruota la storia della famosa serie televisiva 13 Reasons Why (in italiano tradotta con Tredici), andata online con la prima stagione su Netflix il 31 marzo 2017. E sebbene da una parte sia stata fin da subito acclamata, dall’altra la serie tv ha generato scetticismo e dibattiti nei numerosi paesi in cui è stata trasmessa, per ...