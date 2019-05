Traffico Roma del 09-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 17.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. CONTINUANO I DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, DALLA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO PER LA Roma-TERAMO, MENTRE SULL’ESTERNA SI RALLENTA PER Traffico INTENSO DALLA PONTINA ALL’APPIA. SI VIAGGIA IN CODA PER UN INCIDENTE ...

Traffico Roma del 09-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 16.50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA DA VIA DELLA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO PER LA Roma-TERAMO. CODE PER LA STESSA CAUSA SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA ISACCO NEWTON A PARCO DE MEDICI VERSO FIUMICINO. SU ...

Traffico Roma del 09-05-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 16.15 PER LAVORI NOTTURNI, CHIUDE QUESTA NOTTA LA GALLERIA FLEMING DA CORSO DI FRANCIA A VIALE TOR DI QUINTO IN DIREZIONE SALARIA. PRUDENZA PER IL DIVIETO DI TRANSITO DALLE 22.00 ALLE 6.00 DI DOMANI MATTINA. NEL TARDO POMERIGGIO È IN PROGRAMMA UNA VISITA DEL PAPA PRESSO LA BASILICA DI SAN GIOVANNI IN LATERANO. DALLE 19,00 SONO POSSIBILI DISAGI AL Traffico IN TUTTA L’AREA. NON SI ESCLUDONO DIFFICOLTÀ ...

Traffico Roma del 09-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 15.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IL Traffico È SCORREVOLE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE. RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO DA PORTONACCIO FINO ALL’INGRESSO SULLA TANGENZIALE EST, DOVE GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DA VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN ...

Traffico Roma del 09-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 15.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IL Traffico È SCORREVOLE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE. RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO DA PORTONACCIO FINO ALL’INGRESSO SULLA TANGENZIALE EST, DOVE GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DA VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN ...

Traffico Roma del 09-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 13.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA TUSCOLANA ALLA CASILINA. SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DA VIA TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA Roma-TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. IN CITTÀ DISAGI A CAUSA DI UN ...

Traffico Roma del 09-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 13.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA TUSCOLANA ALLA CASILINA. SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DA VIA TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA Roma-TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. IN CITTÀ DISAGI A CAUSA DI UN ...

Traffico Roma del 09-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 13.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA TUSCOLANA ALLA CASILINA. SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DA VIA TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA Roma-TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. IN CITTÀ DISAGI A CAUSA DI UN ...

Traffico Roma del 09-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 11:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO INCIDENTI CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO, SU VIA DELLA GREGA ALTEZZA BOCCA DELLA VERITA’ E ALL’APPIO LATINO SU VIA MAGNA GRECIA DISAGI PER INCIDENTI ANCHE SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA NEI PRESSI DI VIA LUIGI UNGARELLI VERSO SAN GIOVANNI E SU VIA CASILINA INCROCIO CON VIA CINA DEL ...

Traffico Roma del 09-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 11:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO INCIDENTI CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO, SU VIA DELLA GREGA ALTEZZA BOCCA DELLA VERITA’ E ALL’APPIO LATINO SU VIA MAGNA GRECIA DISAGI PER INCIDENTI ANCHE SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA NEI PRESSI DI VIA LUIGI UNGARELLI VERSO SAN GIOVANNI E SU VIA CASILINA INCROCIO CON VIA CINA DEL ...

Traffico Roma del 09-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 9:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO POCO E’ CAMBIATO RIPSETTO AL PRCEDETE COLLEGAMENTO, DIFFICOLTA’ DI TRANSITO IN CNETRO PER INCIDENTI SU VIA CRESCENZIO INCROCIO CON VIA ORAZIO E SU VIA BISSOLATI ALTEZZA LARGO SUSANNA E POI SU VIA PORTUENSE NEI PRESSI DI VIA TROIANI ENNESIMO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA INCROCIO ...

Traffico Roma del 09-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 9:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO POCO E’ CAMBIATO RIPSETTO AL PRCEDETE COLLEGAMENTO, DIFFICOLTA’ DI TRANSITO IN CNETRO PER INCIDENTI SU VIA CRESCENZIO INCROCIO CON VIA ORAZIO E SU VIA BISSOLATI ALTEZZA LARGO SUSANNA E POI SU VIA PORTUENSE NEI PRESSI DI VIA TROIANI ENNESIMO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA INCROCIO ...

Traffico Roma del 09-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 9:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO MOLTI GLI INCIDNETE IN CENTRO, DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA CRESCENZIO INCROCIO CON VIA ORAZIO E POI SU VIA BISSOLATI ALTEZZA LARGO SUSANNA E POI SU VIA PORTUENSE NEI PRESSI DI VIA TROIANI ENNESIMO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA INCROCIO CON VIA CINA DEL DUCA LUNGHE CODE MA PER ...

Traffico Roma del 09-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 8:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO MOLTO Traffico IN QUESTE ORE SU STRADE ED AUTOSTRADE IN ENTRATA A Roma LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO. CODE SULL’AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A PIAZZA IRNERIO. RICORDIAMO CHE ALL’ERGIFE E’ IN PROGRAMMA FINO AL 10 MAGGIO UN CONCORSO PUBBLICO. SUL RACCORDO ...