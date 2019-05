Traffico Roma del 09-05-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 09-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 11:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO INCIDENTI CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO, SU VIA DELLA GREGA ALTEZZA BOCCA DELLA VERITA’ E ALL’APPIO LATINO SU VIA MAGNA GRECIA DISAGI PER INCIDENTI ANCHE SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA NEI PRESSI DI VIA LUIGI UNGARELLI VERSO SAN GIOVANNI E SU VIA CASILINA INCROCIO CON VIA CINA DEL ...

Traffico Roma del 09-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 9:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO POCO E’ CAMBIATO RIPSETTO AL PRCEDETE COLLEGAMENTO, DIFFICOLTA’ DI TRANSITO IN CNETRO PER INCIDENTI SU VIA CRESCENZIO INCROCIO CON VIA ORAZIO E SU VIA BISSOLATI ALTEZZA LARGO SUSANNA E POI SU VIA PORTUENSE NEI PRESSI DI VIA TROIANI ENNESIMO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA INCROCIO ...

Traffico Roma del 09-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 9:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO POCO E’ CAMBIATO RIPSETTO AL PRCEDETE COLLEGAMENTO, DIFFICOLTA’ DI TRANSITO IN CNETRO PER INCIDENTI SU VIA CRESCENZIO INCROCIO CON VIA ORAZIO E SU VIA BISSOLATI ALTEZZA LARGO SUSANNA E POI SU VIA PORTUENSE NEI PRESSI DI VIA TROIANI ENNESIMO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA INCROCIO ...

Traffico Roma del 09-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 9:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO MOLTI GLI INCIDNETE IN CENTRO, DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA CRESCENZIO INCROCIO CON VIA ORAZIO E POI SU VIA BISSOLATI ALTEZZA LARGO SUSANNA E POI SU VIA PORTUENSE NEI PRESSI DI VIA TROIANI ENNESIMO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA INCROCIO CON VIA CINA DEL DUCA LUNGHE CODE MA PER ...

Traffico Roma del 09-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 8:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO MOLTO Traffico IN QUESTE ORE SU STRADE ED AUTOSTRADE IN ENTRATA A Roma LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO. CODE SULL’AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A PIAZZA IRNERIO. RICORDIAMO CHE ALL’ERGIFE E’ IN PROGRAMMA FINO AL 10 MAGGIO UN CONCORSO PUBBLICO. SUL RACCORDO ...

Traffico Roma del 09-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 8:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO MOLTO Traffico IN QUESTE ORE SU STRADE ED AUTOSTRADE IN ENTRATA A Roma LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO. CODE SULL’AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A PIAZZA IRNERIO. RICORDIAMO CHE ALL’ERGIFE E’ IN PROGRAMMA FINO AL 10 MAGGIO UN CONCORSO PUBBLICO. SUL RACCORDO ...

Traffico Roma del 09-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 7:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO INTENSO IL Traffico ENTRATA VERSO IL CENTRO. LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO. CODE SULL’AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A PIAZZA IRNERIO. ALL’ERGIFE IN PROGRAMMA FINO AL 10 MAGGIO UN CONCORSO PUBBLICO. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE ...

Traffico Roma del 09-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 9 MAGGIO ORE 7.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SOSTENUTO E IN ULTERIORE AUMENTO IN CONCOMITANZA CON L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE CON CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO. LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO. CODE SULL’AURELIA DA CASAL LUMBROSO A PIAZZA ...

Traffico Roma del 08-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 19.50 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA LAURENTINA A VIA TUSCOLANA. CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA RACCORDO ANULARE E BARRIERA VERSO AUTOSTRADA DEL ...

Traffico Roma del 08-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 19.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE SUD TRA RACCORDO ANULARE E ...

Traffico Roma del 08-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 18.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARELUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. AL TRIONFALE RALLENTAMENTI IN VIA VITTORIO MONTIGLIO PER UN ...

Traffico Roma del 08-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 18.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARELUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. AL TRIONFALE RALLENTAMENTI IN VIA VITTORIO MONTIGLIO PER UN ...

Traffico Roma del 08-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 18.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARELUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. AL TRIONFALE RALLENTAMENTI IN VIA VITTORIO MONTIGLIO PER UN ...

Traffico Roma del 08-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 17.50 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E CASILINA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA MAGLIANA E RomaNINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA, RALLENTAMENTI TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E RACCORDO ...