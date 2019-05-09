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Traffico Roma del 09-05-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 09-05-2019 ore 07 | 30 VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 9 MAGGIO ORE 7.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...

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Traffico Roma del 09-05-2019 ore 07:30 (Di giovedì 9 maggio 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 9 MAGGIO ORE 7.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SOSTENUTO E IN ULTERIORE AUMENTO IN CONCOMITANZA CON L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE CON CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO. LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO. CODE SULL’AURELIA DA CASAL LUMBROSO A PIAZZA IRNERIO. ALL’ERGIFE IN PROGRAMMA UN CONCORSO PUBBLICO. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA SINO ALL’USCITA ARDEATINA IN DIREZIONE QUINDI PONTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA. RALLENTAMENTI CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST, SULLA STESSA TANGENZIALE CODE TRA PONTE DELLE VALLI E L’USCITA CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO ...
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