Trade war | scattano i dazi americani Trump |  «Accordo ancora possibile»

Il software europeo aiuta a costruire sTrade eco sostenibili - si va verso la certificazione delle infrastrutture : Le infrastrutture stradali hanno un impatto sull’ambiente, come qualsiasi altro prodotto e servizio. Per quantificarlo è in via di definizione qualcosa di analogo alla certificazione Ecolabel dell’UE per televisori, frigoriferi e altro. Si tratta del sistema di valutazione e certificazione LCE4ROADS, frutto di un progetto finanziato dalla Commissione Europea, che offre l’opportunità di adottare un approccio standardizzato per ...