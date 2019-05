Tour of Chongming Island 2019 | l’olandese Lorena Wiebes apre la tre giorni asiatica

oasport

(Di giovedì 9 maggio 2019)(ParkHotel Valkenburg) fa sua la tappa inaugurale delofdiXinxheng Park. La ventenne olandese, al suo quarto sigillo stagionale, ha battuto in volata la belga Lotte Kopecky (Lotto Soudal) e l’altra orange Nina Kessler (Team TIBCO-SVB). Quinto posto per la nostra azzurra Marta Tagliaferro (Hitec Products). Ovviamenteè anche la prima leader della breve corsa a tappe cinese. È la prima volta che l’olandese vince una competizione Worlde nel mese di marzo si è classificata seconda alla Gand-Wevelgem femminile. Premiata anche Nina Kessler che ha vinto lo sprint per gli unici punti di giornata nella classifica dei GPM. Per la cronaca, in questa prima frazione di 102 km, dopo diversi tentativi di attacco, che però non sono valsi a molto, il gruppo principale è entrato compatto negli ultimi chilometri attorno a New ...

PotokinaAnna : RT @HajkovaMarketa: E ora”un salto”al Tour of Chongming Island???? gara della serie World Tour che si corre in Cina??Simperova @teamservetto #… - HajkovaMarketa : E ora”un salto”al Tour of Chongming Island???? gara della serie World Tour che si corre in Cina??Simperova… -