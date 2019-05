Torino | scoppia la rissa durante l’allenamento | il portiere insulta il centrocampista

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019) Periodo delicato per il, che si gioca l’accesso in Europa Leauge a tre giornate dalla fine. La tensione in casa granata, probabilmente, si è fatta sentire nel corso di un allenamento al Filadelfia, quando ilSirigu se l’è presa con ilRincon, urlandogli qualcosa come “non fai un caz…”. I due sono arrivati a contatto, in mezzo al campo, prima che Moretti e De Silvestri non portassero via Sirigu, che ha abbandonato l’allenamento. Video Twitter L'articololal’allenamento: ilil, poi gli spintoni in mezzo al campo proviene da Il Fatto Quotidiano.

