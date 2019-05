Torino | lite Sirigu-Rincon | il portiere lascia l' allenamento

Le notizie del giorno – Vergognoso episodio di razzismo - lite in allenamento tra Sirigu e Rincon e i colpi di mercato del Torino : episodio DI razzismo IN SICILIA – Ancora insulti razzisti: stavolta il deprecabile episodio è avvenuto nel campionato Juniores siciliano, dove addirittura l’arbitro ha rivolto le offese ad un giovane calciatore. Il direttore di gara, Cristian De Caro, avrebbe insultato con parole pesanti il giocatore di colore del Gambia, Kabila Colley: “Sporco negro” e ancora “negro di me..a”. Il giovane Kabila gioca con Parmonval nel campionato di ...

Torino : violenta lite Sirigu-Rincon in allenamento : Altissima tensione in casa Torino durante l'ultimo allenamento al Filadelfia, quando è scoppiata la lite tra Sirigu e Rincon. Il portiere granata, arrabbiatissimo, si è avvicinato al centrocampista ...

Incredibile a Torino : lite Sirigu-Rincon in allenamento - spunta il VIDEO : Sirigu-Rincon , un faccia a faccia durissimo durante l’ allenamento del Torino dagli animi davvero troppo tesi Il Torino sta giocando un’ottima annata, non tale da giustificare un Incredibile nervosismo all’interno dello spogliatoio. Sirigu e Rincon hanno violentemente litigato durante l’ allenamento odierno ed è trapelato anche il VIDEO di quanto accaduto tra i due. Solo l’intervento dei compagni ha scongiurato ...

Politecnico Torino investe sulle donne : Torino , 8 APR - Il Politecnico di Torino sta investe ndo per attirare un maggior numero di studentesse - oggi ad Ingegneria sono il 27%, ad Architettura il 50% - e per continuare a crescere nell'...

Politecnico Torino investe sulle donne : ANSA, - Torino , 8 APR - Il Politecnico di Torino sta investe ndo per attirare un maggior numero di studentesse - oggi ad Ingegneria sono il 27%, ad Architettura il 50% - e per continuare a crescere ...

??Tubercolosi - morto lo studente del Politecnico a Torino : esami per 250 persone : Tragedia a Torino . È morto lo studente del Politecnico ricoverato all'ospedale Amedeo di Savoia per tubercolosi. A confermarlo è stata la Asl di Torino , precisando che si...

Tubercolosi - morto lo studente del Politecnico a Torino : esami per 250 persone : Tragedia a . È morto lo studente del ricoverato all'Amedeo di Savoia per Tubercolosi . Lo ha confermato l'Asl di Torino , precisando che si tratta di 'un fatto possibile seppur molto raro'. I controlli ...

È morto lo studente del Politecnico di Torino ricoverato per tubercolosi : È morto lo studente del Politecnico di Torino ricoverato all'Amedeo di Savoia per tubercolosi. A confermarlo è l'Asl di Torino, precisando che si tratta di “un fatto possibile seppur molto raro”. I controlli delle persone entrate in contatto con il giovane vanno avanti “senza che siano emerse criticità”.Continua a leggere