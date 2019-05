Torino | il presidente Cairo commenta la lite Sirigu-Rincon | “se si litiga per vincere

Torino - il presidente Cairo ammette : “puniti solo da un gran gol di CR7. Superga? Non erano solo campioni…” : Il presidente del Torino ha partecipato alla cerimonia in ricordo della tragedia di Superga, soffermandosi anche sul match di ieri contro la Juve “Il ricordo del grande Torino è ancora molto vivo. Questa mattina tanti tifosi granata hanno voluto essere qui, al Cimitero Monumentale, per ricordare i caduti di Superga. Andare davanti alle tombe è stato un momento molto toccante, non erano solo campioni che hanno fatto la storia del ...

Vicepresidente Pd Torino contro No Tav : “Finalmente la polizia fa assaggiare i manganelli” : Polemiche per il post di un esponente del Pd di Torino in seguito alla manifestazione del 1° maggio, in cui la polizia ha fatto "assaggiare i manganelli" ai No Tav. Dal centro sociale Askatasuna commentano: "Non ci sono differenze fra gli atteggiamenti del Pd e quelli della Lega, si dicono antifascisti ma rappresentano solo il potere".Continua a leggere

ATP Finals a Torino – Lea Pericoli esalta il presidente Binaghi : “dobbiamo tenercelo stretto” : Lea Pericoli esprimi tutta la sua gioia per l’assegnazione delle ATP Finals 2021-25 a Torino “Le Atp Finals assegnate a Torino sono una notizia straordinaria. Questa è la conferma di quanto sia cresciuta la nostra Federazione grazie a Binaghi che è un presidente fantastico che ci dobbiamo tenere molto stretto per tanto tempo ancora. E’ un uomo intelligente che sa come investire sulle cose e ha fatto del bene al tennis ...

Torino - il presidente Cairo non si pone limiti : “serve un sprint importante - per la Champions ci siamo” : Il presidente del Torino ha parlato degli obiettivi del club, sottolineando come l’obiettivo Champions non sia affatto precluso “Più che pensare ad un obiettivo europeo conta pensare partita per partita, e lo facciamo anche oggi. Per la Champions, davanti a noi c’è un’Atalanta che va fortissimo e poi ci sono Milan e Roma. Dobbiamo giocare tutte le partite con la stessa voglia e la stessa determinazione che serve per ...

Torino - il presidente Cairo ammette : “nessuna novità sulla data del derby. Petrachi alla Roma? Non so nulla” : Il presidente del Torino ha parlato sia della data del derby della Mole con la Juventus che del futuro di Petrachi “Per ora sulla data del derby Juve-Torino fissata il 4 maggio non ci sono novità. Io mi sono già mosso con la Lega Calcio a tutti livelli, perché secondo me quella data non va bene. Poi dipenderà molto anche dall’evoluzione che ci sarà in Champions League. Aspettiamo di vedere come vanno le ...

Juventus-Torino nel giorno dell’anniversario di Superga - il presidente Cairo sbotta : “giorno sacro - serve cambiare data” : Juventus-Torino rischia di giocarsi il 4 maggio, il giorno dell’anniversario della tragedia di Superga: il presidente Cairo spinge per un cambio di data Il 4 maggio è una data marchiata a fuoco nella storia del Torino. Alle 17:03 di 70 anni fa, l’aereo che trasportava il ‘Grande Torino’ si schiantò sulla parete del colle di Superga, in una vera e propria tragedia che commosse l’intero calcio italiano. Da quel ...