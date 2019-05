Torino | archiviata indagine su Casapound e Forza Nuova | sulla base del materiale

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019) Non è dimostrato chesiano un tentativo di ricostituzione del partito fascista. È stato archiviato infatti aun fascicolo dicontro le due formazioni di estrema destra. Il procedimento era stato aperto nel febbraio del 2018 dopo un’iniziativa di un deputato del Partito Democratico, Davide Mattiello. Il parlamentare aveva presentato un esposto corredato da documentazione per dimostrare come le due formazioni di estrema destra avessero violato il divieto di riorganizzazione del partito fascista. Una tesi che,delraccolto, non può però essere dimostrata. A esaminare il caso erano stati i magistrati del gruppo “terrorismo ed eversione dell’ordine democratico“. Mattiello sosteneva infatti la linea dell’illegittimità delle due forze politiche ina quanto previsto dalla legge Scelba. Tra il...

