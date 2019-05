Tiro a segno - Coppa del Mondo Changwon 2019 : Diana Bacosi è in testa dopo il primo turno di qualificazione. Cainero sesta : Inizia come meglio non si potrebbe l’avventura italiana nella terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo, in programma a Changwon. Nel primo turno di qualificazione dello Skeet femminile infatti, l’olimpionica di Rio 2016 Diana Bacosi comanda la graduatoria con 74 piattelli sbriciolati sui 75 a disposizione. Quasi perfetto quindi il percorso dell’umbra, che solo nella terza e ultima serie di giornata si è concessa un ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Pechino 2019 : India sontuosa. Riscossa europea - ma non di un’Italia deludente : La seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno si è conclusa e come sempre, vista l’importanza dell’evento è necessario tracciare un bilancio di ciò che si è visto in quel di Pechino. Sulle linee di Tiro del poligono cinese a consacrare i propri atleti nell’elite planetaria è stata l’India, capace di conquistare quattro medaglie complessive, di cui tre d’oro (arrivate nelle due finali Mixed Team e nella ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Pechino 2019 : la croata Pejcic si prende la gara di carabina 3posizioni : Nell’ultima gara in programma in questa seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno tenutasi a Pechino, risuona l’inno croato nell’impianto cinese. Il merito è di Snjezana Pejcic, che si è aggiudicata il contest di carabina 3posizioni donne dalla distanza di 50m. Con lo score di 464 punti netti, la shooter di Rijeka è riuscita a salire sul gradino più alto del podio precedendo la coreana Sang Hee Bae e la norvegese ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Pechino 2019 : la bulgara Grozdeva si impone nella pistola sportiva : Dopo la qualificazione alle prossime Olimpiadi raggiunta da Nino Salukvadze, il Tiro a segno mondiale festeggia la vittoria di un’altra veterana del circuito planetario. La bulgara Maria Grozdeva infatti, classe 1972, si è imposta oggi nella gara di pistola automatica da 25m a Pechino nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2019. In una gara dominata dalle tiratrici europee, la due volte campionessa olimpica del format (Sydney 2000, ...

Tiro a Segno – Coppa del Mondo ISSF : completata la penultima giornata di gare a Pechino - tutti i risultati : Nella gara di pistola ad aria compressa gli azzurri hanno sfiorato la top-20 con Alessio Torracchi, domani tocca a Petra Zublasing penultima giornata di gare alla Coppa del Mondo ISSF di Pechino. Questa mattina sono scesi sulle linee di Tiro del poligono cinese gli atleti di pistola ad aria compressa maschile. La competizione è stata vinta dall’indiano Abhishek Verma (242.7) che ha lasciato dietro di sè il russo Artem Chernousov ...

Tiro a segno - la georgiana Nino Salukvadze entra nella storia : a Tokyo 2020 diventerà la prima donna a gareggiare in nove Olimpiadi : A Tokyo 2020 la georgiana Nino Salukvadze, atleta del Tiro a segno, stabilirà un nuovo record di partecipazioni alle Olimpiadi, diventando la prima donna a gareggiare in nove edizioni. La 50enne nativa di Tbilisi ha sempre partecipato alle rassegne a cinque cerchi da Seul 1988 in poi, conquistando un oro e un argento proprio al debutto e poi un bronzo a Pechino 2008. Salukvadze ha ottenuto il pass di qualificazione nella pistola ad aria ...

Tiro a Segno – Coppa del Mondo Pechino : Mazzetti migliore azzurro a Pechino - domani in gara Giordano : Tiro a Segno – Coppa del Mondo Pechino: i risultati della pistola automatica e della carabina ad aria compressa maschile Quarta giornata di gare alla Coppa del Mondo ISSF di Pechino. Oggi nella pistola automatica miglior piazzamento fra gli azzurri in gara quello di Riccardo Mazzetti (Esercito) al 23esimo posto (578). La gara è stata vinta dal cinese Junmin Lin che in finale ha battuto il tedesco Oliver Geis (35-31) relegandolo in ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Pechino 2019 : Junmin Lin si prende la vittoria nella pistola automatica. Mazzetti e Chelli a centro gruppo : Due vittorie in poco più di un’ora. Dopo l’affermazione di Zicheng Hui nella carabina ad aria compressa, fa festa ancora la Cina del Tiro a segno che, nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno in corso di svolgimento fra l’altro in quel di Pechino, piazza ancora un suo atleta sul gradino più alto del podio. E’ lo specialista della pistola automatica Junmin Lin, campione del Mondo in carica, a vincere ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Pechino 2019 : il cinese Zicheng Hui si impone nella carabina 10m uomini. Italiani lontani : La tensione si è rotta. Si sblocca in casa la Cina, nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno in quel di Pechino, grazie Zicheng Hui che si aggiudica il contest di carabina ad aria compressa maschile. Dalla distanza dei 10m, lo shooter classe 1989 raccoglie la sua prima vittoria nel format (la settima totale della sua carriera, dopo le 6 nella 3p) nel massimo circuito planetario andando a precedere la concorrenza con lo ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Pechino 2019 : il cinese Zicheng Hui si impone nella carabina 10m uomini. Italiani lontani : La tensione si è rotta. Si sblocca in casa la Cina, nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno in quel di Pechino, grazie Zicheng Hui che si aggiudica il contest di carabina ad aria compressa maschile. Dalla distanza dei 10m, lo shooter classe 1989 raccoglie la sua prima vittoria nel format (la 7a totale della sua carriera, dopo le 6 nella 3p) nel massimo circuito planetario andando a precedere la concorrenza con lo score ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo 2019 : anche nella pistola la prova mista va all’India. Format più spettacolare rispetto al passato : nella giornata dedicata alle gare a coppie miste per la Coppa del Mondo di Tiro a segno a Pechino, in Cina, anche nella pistola da 10 metri approfitta del nuovo Format India 1 di Manu Bhaker e Chaudhary Saurabh, che, chiusa la fase eliminatoria al quinto posto, dai quarti in poi diviene implacabile sino alla finalissima vinta nettamente contro Cina 2 di Jiang Ranxin e Pang Wei, settima al mattino. Terza piazza per Russia 1 di Vitalina ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Pechino 2019 : il nuovo format della carabina mista premia India 2. Indietro le coppie italiane : Giornata dedicata alle gare a coppie miste per la Coppa del Mondo di Tiro a segno: a Pechino, in Cina, nella carabina da 10 metri approfitta del nuovo format India 2 di Anjum Moudgil e Divyansh Singh Panwar, che, chiusa la fase eliminatoria al sesto posto, dai quarti in poi diviene implacabile sino alla finalissima contro Cina 2 di Liu Ruxuan e Yang Haoran, vinta all’ultimo Tiro. Terza piazza per Russia 2 di Yulia Karimova e Grigorii ...

Tiro a segno – Coppa del Mondo ISSF : il ceco Nepejchal vince l’oro nella carabina 3 posizioni - male gli azzurri : nella giornata di domani invece scenderà sulle linee di Tiro del poligono cinese Petra Zublasing, in Coppa con Marco Suppini nella carabina 10 metri mista A Pechino proseguono le competizioni alla seconda tappa della Coppa del Mondo ISSF di Tiro a segno. Oggi nella carabina libera 3 posizioni maschile ha conquistato la medaglia d’oro il ceco Filip Nepejchal (458.7) che ha stabilito anche il record mondiale di finale. In seconda ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Pechino 2019 : Filip Nepejchal si prende tutto nella carabina 3 posizioni. Vittoria - pass e record : Il predestinato stupisce ancora. Il tiratore della Repubblica Ceca Filip Nepejchal si aggiudica la gara di carabina 3 posizioni uomini dalla distanza di 50m, valida per la seconda tappa della Coppa del Mondo di Tiro a segno 2019, in corso di svolgimento a Pechino. Il ventenne, già in grado di qualificarsi a Rio 2016 nello scorso quadriennio, piega le resistenze altrui totalizzando 458.7 punti di score – andando così a siglare, peraltro, il ...