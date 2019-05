The Elder Scrolls Online | Elsweyr | l' avventura tabletop di Bethesda è stata rimossa per

The Elder Scrolls : Blades - prova : "Blades è nella sua essenza un titolo della serie Elder Scrolls: un enorme GDR in prima persona con una qualità grafica di livello console, che però gira su mobile, una cosa che sembra davvero incredibile”. Questo è ciò che Todd Howard ha detto all'E3 quando ha annunciato al mondo The Elder Scrolls: Blades, e la cosa aveva tutta l'aria di essere parecchio emozionante. Tranne per il fatto che si trattasse di una marea di cavolate. Blades non è un ...

Gli sviluppatori di The Elder Scrolls Online sono al lavoro su un nuovo titolo tripla A : ZeniMax Online sta lavorando ad un nuovo gioco tripla A, come rivelato dal director di The Elder Scrolls Online Matt Firor in una recente intervista sul titolo MMO.Secondo quanto riportato da Gamepur, Firor non ha fatto mistero sul fatto che sul sito web ufficiale della compagnia appaiano annunci di lavoro dedicati alla ricerca di personale che contribuisca alla creazione di un nuovo motore grafico che verrà utilizzato come base per un nuovo ...

The Elder Scrolls : Blades da ora è disponibile in Early Access per tutti : Bethesda ha annunciato che da ora The Elder Scrolls: Blades è disponibile in Accesso anticipato per tutti i giocatori.In precedenza, per poter partecipare all'Early Access era necessario possedere un account Bethesda.net o avere un invito. Da adesso invece potrete scaricare e giocare gratuitamente al nuovo GDR per mobile di Bethesda Softwarks su dispositivi Android e iOS, a patto di avere un device compatibile. La conferma è arrivata tramite un ...

The Elder Scrolls Online : Elsweyr introdurrà la nuova classe dei Negromanti : A Elsweyr piove sul bagnato. Non bastavano i draghi a minacciare dall'alto nel nuovo capitolo di The Elder Scrolls Online, il terrore arriva anche dal basso con i non-morti che risorgono per gentile concessione della nuova classe Negromante, in arrivo con The Elder Scrolls Online: Elsweyr, già provato in anteprima.Qui sotto, potete vedere il trailer dedicato alla nuova classe: "le anime e i corpi dei caduti sono ai vostri ordini grazie al ...

Cyberpunk 2077 : Deus Ex - The Elder Scrolls e Vampire : The Masquerade tra le fonti di ispirazione : La natura in prima persona di Cyberpunk 2077 è uno dei punti fondamentali dell'atteso RPG. I paragoni sono stati fatti con molti titoli, come Deus Ex, ad esempio. Ma, cosa interessante, secondo il quest director Mateusz Tomaszkiewicz, ci sono molti altri giochi che avrebbero influenzato lo sviluppo dell'RPG di CDPR.In un'intervista con Area Jugones, a Tomaszkiewicz è stato chiesto quali giochi sono stati presi come fonte di ispirazione per ...

Il nuovo aggiornamento di The Elder Scrolls : Blades velocizza il sistema di apertura dei forzieri : Qualche giorno fa è stato pubblicato un nuovo aggiornamento per The Elder Scrolls: Blades, volto a velocizzare il sistema di apertura dei forzieri, di cui molti giocatori si sono lamentati.Come riporta VG247, innanzitutto ora i forzieri potranno essere aperti in un'ora (rispetto alla 3 ore pre-patch) mentre le gemme necessarie per l'apertura saranno solo 12, al posto delle 36 richieste in precedenza. Non sarà più possibile recuperare forzieri ...

The Elder Scrolls : Legends - Guerra delle Alleanze disponibile su PC e dispositivi mobile : The Elder Scrolls: Legends - Guerra delle Alleanze è ispirato alla Guerra tra le Alleanze che infuria in Elder Scrolls Online, ed è disponibile ora per PC, ma anche per dispositivi mobili Android e iOS.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Bethesda per il trailer e tutti i dettagli di questo nuovo titolo:Leggi altro...

The Elder Scrolls : Blades è disponibile in accesso anticipato per tutti : The Elder Scrolls: Blades è un gioco di ruolo fantasy di tipo dungeon crawler annunciato per i dispositivi mobili da Bethesda all'E3 2018. Il gameplay offre avvincenti avventure con dungeon da esplorare con la possibilità di creare e personalizzare la vostra città per riportarla al suo antico splendore. L'articolo The Elder Scrolls: Blades è disponibile in accesso anticipato per tutti proviene da TuttoAndroid.

The Elder Scrolls : Blades conquista la vetta dell'App Store nella sua prima settimana su iOS : The Elder Scrolls: Blades è in cima alla classifica di App Store nella sua prima settimana su iOS, riporta VG247.com.Il mobile-action RPG di Bethesda ha guadagnato la vetta della classifica con un milione di download dopo il suo arrivo in accesso anticipato.Annunciato all'E3 2018, The Elder Scrolls: Blades è stato reso disponibile su iOS e Android la scorsa settimana per i giocatori che si erano registrati per l'Early Access, ed è già stato ...

Il titolo mobile The Elder Scrolls : Blades apre le porte a molti altri giocatori : The Elder Scrolls: Blades è il nuovo titolo mobile targato Bethesda, gioco free-to-play per dispositivi mobile attualmente in fase di test di Accesso Anticipato.Ebbene, come riporta Engadget, il gioco deve aver superato le prime fasi di test, tanto da non necessitare più di un invito per essere giocato. Inizialmente infatti, per poter provare The Elder Scrolls: Blades, bisognava essere invitati da un altro giocatore. Ora invece Bethesda ha ...

The Elder Scrolls Blades - abbiamo provato il nuovo titolo di Bethesda! : Bethesda " insieme a Blizzard , Ubisoft e Square Enix " ha pubblicato The Elder Scrolls Blades, un nuovo spin-off della pluriennale saga che ha incantato milioni di videogiocatori di tutto il mondo.

The Elder Scrolls : Blades registra un milione di download su iOS nella sua prima settimana in Accesso Anticipato : The Elder Scrolls: Blades di Bethesda, il nuovo gioco per mobile dell'amata serie RPG d'azione, è apparentemente riuscito a fare straordinariamente bene fino a questo momento, considerando che in realtà non è ancora uscito. La società di analisi Sensor Tower ha riportato che il gioco è riuscito a raggiungere 1 milione di download su iOS nella sua prima settimana in Early Access.Dal momento che il gioco non è effettivamente uscito e non è ...

Niente The Elder Scrolls 6 e Starfield al prossimo E3 : Quando The Elder Scrolls 6 e Starfield vennero mostrati per la prima volta in occasione dell'ultimo E3, è stato fatto con un trailer che mostrava molto poco se non nulla di questi giochi, e se speravate di avere qualche informazione in più al prossimo evento, dovete sapere che così non sarà.Come riporta Comicbook infatti The Elder Scrolls 6 e Starfield non saranno presenti all'E3 di quest'anno, a confermarlo è il director dei giochi in un panel ...