Terremoto magnitudo 3.3 vicino Gorizia : ANSA, - ROMA, 9 MAG - Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 5:14 al confine tra Italia e Slovenia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ...

Terremoto a Gangi di magnitudo 3.3 - serie di scosse avvertite nelle Madonie : La scossa di Terremoto più forte è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia poco dopo le 10 di martedì. L'evento sismico è stato distintamente avvertita dalla popolazione locale e seguito da altre scosse inferiori a magnitudo 3 nel corso di tutta la mattinata.Continua a leggere

Terremoto Palermo oggi : scosse e magnitudo - cosa dicono gli esperti : Terremoto Palermo oggi: scosse e magnitudo, cosa dicono gli esperti Terremoto Palermo è salito tra i trend delle ricerche dopo lo sciame sismico di questa mattina, martedì 7 maggio 2019. L’epicentro è avvenuto a Gangi, comune della città metropolitana di Palermo. La scossa più forte è stata quella delle 10, laddove la magnitudo ha raggiunto quota 3.3 della scala Richter. Successivamente sono state avvertite altre scosse. Il punto della ...

Terremoto magnitudo 6 - 1 a nord-est Salomone : Un Terremoto con una magnitudo di 6,1 si e' verificato oggi nel Pacifico meridionale a nord-est delle Isole Salomone. Lo ha reso noto l'Istituto geofisico americano (Usgs), precisando che il sisma e' avvenuto alle 18:25 ora locale (le 09:25 ora italiana), ad una profondita' di 10 km. Al momento non vi sono notizie di danni, vittime o di un possibile tsunami.

Isole Salomone - Registrato forte Terremoto magnitudo 6.1 : U n forte terremoto di magnitudo 6.1 è stato Registrato nel Pacifico meridionale a nord est delle Isole Salomone . E' quanto ha reso noto l' Istituto geofisico americano - l'Usgs - precisando che la ...

Terremoto magnitudo 6.1 al largo delle Isole Salomone : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.1 si è verificato al largo delle Isole Salomone alle 09:25:31 ora italiana ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto magnitudo 6.1 al largo delle Isole Salomone sembra essere il primo su Meteo Web.

Pescara - Terremoto a Scafa magnitudo 2.6. Scossa avvertita nettamente : Pescara, terremoto a Scafa magnitudo 2.6. Scossa avvertita nettamente Un terremoto di magnitudo 2,6 è stata registrato alle 19 a Scafa, nel pescarese. La Scossa è stata avvertita nettamente e in molti si sono riversati nelle strade Parole chiave: ...

Terremoto - scossa in Val Pescara : magnitudo 2 - 6 a Scafa : Breve scossa di Terremoto nella Val Pescara, 2,6 di intensita’ con epicentro a Scafa (Pescara) e una profondita’ di quasi 20 km. La terra ha tremato per pochi secondi e nei piani alti delle case e’ stata sentita nettamente: da Torre dei Passeri a Tocco a Casauria in molti si sono riversati nelle strade. E’ la prima volta da decenni che una scossa viene percepita nettamente in questa zona. L'articolo Terremoto, scossa in ...

Terremoto di magnitudo 3.1 con epicentro a Collelongo Evento registrato alle 15 : 42 : L'Aquila - Un Terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato in Abruzzo, localizzato dalla sala sismica Ingv con epicentro 3 km a ovest di Collelongo (L'Aquila) alle 15:42, a una profondità di 15 km. Le località entro i 10 km. dall'epicentro sono Villavallelonga, Civita d'Antino, Trasacco, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Ortucchio, Balsorano, Luco dei Marsi (L'Aquila). leggi tutto

Terremoto L’Aquila - scossa di magnitudo 3.1 a Collelongo : avvertita anche nel Lazio : La terra trema ancora in Centro Italia: una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata a Collelongo in provincia de L'Aquila, in una zona al confine tra Abruzzo e Lazio. Il sisma avvertito anche a Frosinone, Sora e Avezzano nella Marsica.Continua a leggere