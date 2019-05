Terremoto al confine tra Italia e Slovenia | scossa avvertita a Gorizia e Trieste DATI e

Scossa di Terremoto in Albania : epicentro individuato quasi al confine con la Grecia : Una Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 si è verificata alla 18:23 in Albania. L’epicentro (40.12, 20.70) è stato individuato vicino al confine con la Grecia, ad una profondità di 10 km. L'articolo Scossa di terremoto in Albania: epicentro individuato quasi al confine con la Grecia sembra essere il primo su Meteo Web.