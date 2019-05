Tennis | WTA Madrid 2019 | Belinda Bencic elimina Naomi Osaka | Kiki Bertens domina Petra

WTA Madrid – Kiki Bertens è l’ultima semifinalista : la Tennista olandese non lascia scampo a Petra Kvitova : Kiki Bertens è la quarta e ultima semifinalista del WTA di Madrid: la tennista olandese supera Petra Kvitova in due set Dopo Halep, Bencic e Stephens, Kiki Bertens completa il quadro delle semifinali del WTA di Madrid. La tennista olandese ottiene l’ultimo pass disponibile per il passaggio del turno superando in 1 ora e 20 minuti la numero 2 del mondo, Petra Kvitova. Kiki Bertens non ha lasciato scampo alla sua avversaria, imponendosi in ...

WTA Madrid – Sloane Stephens è in semifinale! La Tennista americana liquida Petra Martic in due set : Sloane Stephens accede alla semifinale del WTA di Madrid: la tennista americana supera in due set Petra Martic e attende la vincitrice di Bertens-Kvitova Sloane Stephens è la terza semifinalista del WTA di Madrid. Dopo i successi di Halep e Bencic anche la tennista americana ha staccato il suo pass per il penultimo atto del torneo iberico. Stephens, numero 8 del ranking mondiale femminile, ha sconfitto Petra Martic, neo vincitrice del WTA ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : negli ottavi di finale le big vincono e convincono. Halep e Kvitova sugli scudi : La giornata odierna del WTA Premier Mandatory di Madrid è stata dedicata alla disputa degli ottavi di finale. Molte delle big hanno fatto molto in fretta a vincere e il record di velocità spetta alla romena numero 3 del mondo Simona Halep che ha impiegato solamente 45 minuti per rifilare uno spietato doppio 6-0 (48 punti vinti contro 12!) alla slovacca Viktoria Kuzmova. Hanno impiegato due set rapidi anche l’olandese Kiki Bertens, testa di serie ...

WTA Madrid – Kiki Bertens sul velluto : la Tennista olandese spazza via Sevastova e vola ai quarti : Kiki Bertens si impone in 61 minuti si Anastasija Sevastova negli ottavi di finale del WTA di Madrid: la tennista olandese si impone 6-1 / 6-2 Bastano appena 61 minuti a Kiki Bertens per ottenere un’agevole vittoria e staccare il pass per i quarti di finale del WTA di Madrid. La tennista olandese, settima forza del ranking mondiale femminile, si è imposta sulla lettone Anastasija Sevastova in 2 set, vinti con il punteggio di 6-1 / ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : soffre Naomi Osaka - fuori Karolina Pliskova - si ritira Angelique Kerber : Due teste di serie sono uscite di scena nella seconda giornata dedicata al secondo turno del WTA Premier Mandatory di Madrid. La ceca numero 5 del tabellone Karolina Pliskova, che già aveva sofferto contro l’ucraina Dayana Yastremska, ha ceduto col punteggio di 7-5 2-6 6-4 all’altra ucraina proveniente dalle qualificazioni Kateryna Kozlova, che ora incontrerà negli ottavi di finale la svizzera Belinda Bencic. Esce di scena, non sul campo ma per ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : soffre Naomi Osaka - fuori Karolina Pliskova - si ritira Angelique Kerber : Due teste di serie sono uscite di scena nella seconda giornata dedicata al secondo turno del WTA Premier Mandatory di Madrid. La ceca numero 5 del tabellone Karolina Pliskova, che già aveva sofferto contro l’ucraina Dayana Yastremska, ha ceduto col punteggio di 7-5 2-6 6-4 all’altra ucraina proveniente dalle qualificazioni Kateryna Kozlova, che ora incontrerà negli ottavi di finale la svizzera Belinda Bencic. Esce di scena, non sul campo ma per ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : avanzano tutte le big : Si sono disputate oggi le prime otto partite del secondo turno del WTA Premier Mandatory di Madrid. Era molto interessante il match tra la statunitense Sloane Stephens, numero 8 del tabellone, e la bielorussa Victoria Azarenka: ha vinto la prima col punteggio di 6-4 2-6 6-2 in poco più di due ore, la finalista del Roland Garros del 2018 e vincitrice degli US Open del 2017 affronterà ora la vincitrice del match tra la cinese Saisai Zheng e la ...

Tennis - classifica Wta : la Giorgi perde posizioni - Osaka sempre prima : ROMA - Camila Giorgi perde quattro posizioni nella classifica pubblicata stamane dalla Wta : la 27enne marchigiana e' numero 34 ed e' sempre la prima delle azzurre. Dietro di lei scivola di due ...

Tennis - Ranking WTA (6 maggio 2019) : Naomi Osaka sempre sul trono - Camila Giorgi n.1 italiana : Non ci sono cambiamenti nella top-10 del Ranking WTA. Ad avere lo scettro è sempre la giapponese Naomi Osaka, che precede la ceca Petra Kvitova, distante ora 316 punti. Al terzo posto stabile la rumena Simona Halep davanti alla tedesca Angelique Kerber e all’altra ceca Karolina Pliskova, poi seguono l’ucraina Elina Svitolina, sesta, l’olandese Kiki Bertens, la statunitense Sloane Stephens, l’australiana Ashleigh Barty e ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : esordio vincente per Osaka e Halep. Eliminate Svitolina e Muguruza : Si sono completati i match del primo turno nel torneo WTA Premier Mandatory di Madrid. Oggi c’era l’esordio della numero uno del mondo, la giapponese Naomi Osaka, che ha sconfitto in due set la slovacca Dominika Cibulkova. Buona la prima anche per Simona Halep, numero due del ranking mondiale, che si è imposta nettamente sulla russa Margarita Gasparyan sempre in due set. Tante le teste di serie uscite e tra queste spicca sicuramente ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : esordio vincente per Osaka e Halep. Eliminate Svitolina e Muguruza : Si sono completati i match del primo turno nel torneo WTA Premier Mandatory di Madrid. Oggi c’era l’esordio della numero uno del mondo, la giapponese Naomi Osaka, che ha sconfitto in due set la slovacca Dominika Cibulkova. Buona la prima anche per Simona Halep, numero due del ranking mondiale, che si è imposta nettamente sulla russa Margarita Gasparyan sempre in due set. Tante le teste di serie uscite e tra queste spicca sicuramente ...

WTA Madrid – Caroline Wozniacki si ritira per infortunio : prosegue il momento sfortunato della Tennista danese : Caroline Wozniacki costretta a ritirarsi dal WTA di Madrid per un infortunio alla schiena: dopo appena 3 game, Alizè Cornet si ritrova ai sedicesimi Il momento negativo di Caroline Wozniacki non sembra voler terminare. La tennista danese, assente nelle scorse settimane a causa della consueta artrite reumatoide che la tormenta, si era presentata ai blocchi di partenza nel WTA di Madrid. Il suo cammino all’interno del main draw del ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : esordio vincente per Petra Kvitova. Avanti anche Azarenka - Barty e Garcia : Comincia nel migliore dei modi a Madrid la difesa del titolo per Petra Kvitova. La ceca, vincitrice lo scorso anno del torneo spagnolo, ha sconfitto al primo turno abbastanza agevolmente l’americana Sofia Kenin in due set con il punteggio di 6-1 6-4. Kvitova è staccata di 136 punti da Naomi Osaka e ha come obiettivo in queste settimane (tra Roma e Roland Garros) a diventare la nuova numero uno del mondo. Tra le big ottima prestazione anche ...

Tennis - WTA Rabat 2019 : primo torneo vinto da Maria Sakkari - battuta in finale Johanna Konta : Nella finale del WTA 250 di Rabat, torneo di categoria International sulla terra rossa, Maria Sakkari ha avuto la meglio in rimonta su Johanna Konta con il punteggio di 2-6 6-4 6-1. Poca storia nel primo set con Konta che strappa il servizio a Sakkari nel terzo e nel quinto game tenendo sempre il suo e chiude il parziale dopo 33 minuti. La britannica nativa di Sydney va avanti di un break nel secondo e si porta sul 4-2 ma a quel punto perde ...