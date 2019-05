Tennis | Madrid | Fognini fuori agli ottavi | avanti Djokovic

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Fabio Fognini deve cedere ad un grande Dominic Thiem ai quarti di finale. L’azzurro ko in due set : Niente da fare per il nostro Fabio Fognini (n.12 del mondo) impegnato questo pomeriggio negli ottavi di finale del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, in corso sui campi in terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Il ligure, tornato abile dopo l’infortunio rimediato nel giorno del trionfo a Montecarlo, si è dovuto arrendere all’austriaco Dominic Thiem, numero 5 del ranking e del ...

Tennis - Fabio Fognini può entrare in top ten : deve battere Thiem e sperare. Tutte le combinazioni a Madrid : Fabio Fognini può entrare nella top ten del ranking ATP già questa sera. Il ligure ha bisogno di due risultati per poter festeggiare: battere Dominic Thiem negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid e contemporaneamente sperare in una sconfitta di Marin Cilic contro Laslo Djere. Il vincitore di Montecarlo si è lasciato alle spalle un piccolo problema fisico che lo aveva attanagliato dopo l’apoteosi nel Principato e sembra avere ...

Diretta Madrid Open 2019/ Fognini Thiem streaming video e tv - orario - Tennis - : Diretta Fognini Thiem, Madrid Open 2019 streaming video e tv: cronaca live delle partite che giovedì 9 maggio si giocano nel torneo di tennis.

Tennis - WTA Madrid 2019 : negli ottavi di finale le big vincono e convincono. Halep e Kvitova sugli scudi : La giornata odierna del WTA Premier Mandatory di Madrid è stata dedicata alla disputa degli ottavi di finale. Molte delle big hanno fatto molto in fretta a vincere e il record di velocità spetta alla romena numero 3 del mondo Simona Halep che ha impiegato solamente 45 minuti per rifilare uno spietato doppio 6-0 (48 punti vinti contro 12!) alla slovacca Viktoria Kuzmova. Hanno impiegato due set rapidi anche l’olandese Kiki Bertens, testa di serie ...

Tennis : Fognini in ottavi a Madrid - ora vede la top-10 da vicino : Chi l'avrebbe immaginato, solo un mesetto fa, quando Fabio Fognini perdeva a Marrakech dal n.101 del mondo Jiri Vesely? Dopo il trionfo di Monte-Carlo il Fogna non si ferma più. A Madrid ieri ha ...

Tennis - Madrid : Nadal passa agli ottavi. Si ferma Del Potro : Madrid - Rafa Nadal batte in due set il canadese Auger-Aliassime e passa agli ottavi di finale del masters 1000 di Madrid . Allo spagnolo sono bastati due set per ipotecare l'incontro, ma il numero ...

Tennis - Madrid : Fognini stende Millman e raggiunge gli ottavi : Madrid - Vittoria facile per Fabio Fognini contro John Millman ai sedicesimi di finale del " Mutua Madrid Open ", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.536.160 euro, in corso ...

Tennis : Madrid - Fognini agli ottavi : ANSA, - ROMA, 8 MAG - Ha fatto in fretta Fabio Fognini a qualificarsi per gli ottavi di finale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale. Al secondo turno il ligure, numero 12 del ...

Tennis - Madrid : Fognini agli ottavi - esordio vincente per Nadal : Negli ottavi Fognini se la vedrà con l'austriaco Dominic Thiem, numero 5 del mondo e del tabellone. Nadal, buona la prima esordio vincente per Rafael Nadal. Lo spagnolo, numero 2 del ranking e del ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Rafael Nadal agli ottavi di finale. Félix Auger-Aliassime sconfitto in due set : Rafael Nadal, messi alle spalle i problemi di gastroenterite, conquista l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid (Spagna). Sulla terra rossa iberica, il n.2 del mondo ha superato con un duplice 6-3 il talentuoso canadese Félix Auger-Aliassime (n.30 ATP) in 1 ora e 39 minuti di partita. Un buon esordio per Nadal che ha saputo mettere sul campo la sua forza e la sua classe contro un giocatore più inesperto ma in grande ...

WTA Madrid – Kiki Bertens sul velluto : la Tennista olandese spazza via Sevastova e vola ai quarti : Kiki Bertens si impone in 61 minuti si Anastasija Sevastova negli ottavi di finale del WTA di Madrid: la tennista olandese si impone 6-1 / 6-2 Bastano appena 61 minuti a Kiki Bertens per ottenere un’agevole vittoria e staccare il pass per i quarti di finale del WTA di Madrid. La tennista olandese, settima forza del ranking mondiale femminile, si è imposta sulla lettone Anastasija Sevastova in 2 set, vinti con il punteggio di 6-1 / ...

Tennis - Madrid : rientro con vittoria per Federer : Madrid - Sono bastati 52 minuti a Roger Federer per ritornare a vincere sulla terra battuta, superficie su cui non giocava da ormai 3 anni. Lo svizzero ha superato con il netto punteggio di 6-2, 6-3 ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati di oggi (7 maggio). Completato il primo turno - iniziati i sedicesimi : Giornata ricca di incontri a Madrid per quanto concerne il torneo ATP Masters 1000 di Tennis: si è Completato il primo turno (12 incontri) e sono iniziati i sedicesimi (4 match), che si completeranno nella giornata di domani. Resta in gara per l’Italia il solo Fabio Fognini, dato che Marco Cecchinato è stato eliminato. Tra i big avanti anche Roger Federer e Novak Djokovic, che sono già agli ottavi assieme all’austriaco Dominic Thiem, ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : soffre Naomi Osaka - fuori Karolina Pliskova - si ritira Angelique Kerber : Due teste di serie sono uscite di scena nella seconda giornata dedicata al secondo turno del WTA Premier Mandatory di Madrid. La ceca numero 5 del tabellone Karolina Pliskova, che già aveva sofferto contro l’ucraina Dayana Yastremska, ha ceduto col punteggio di 7-5 2-6 6-4 all’altra ucraina proveniente dalle qualificazioni Kateryna Kozlova, che ora incontrerà negli ottavi di finale la svizzera Belinda Bencic. Esce di scena, non sul campo ma per ...