Tennis | Camila Giorgi non sarà a Roma L’azzurra si cancella dagli Internazionali d’Italia

Tennis - Ranking WTA (6 maggio 2019) : Naomi Osaka sempre sul trono - Camila Giorgi n.1 italiana : Non ci sono cambiamenti nella top-10 del Ranking WTA. Ad avere lo scettro è sempre la giapponese Naomi Osaka, che precede la ceca Petra Kvitova, distante ora 316 punti. Al terzo posto stabile la rumena Simona Halep davanti alla tedesca Angelique Kerber e all’altra ceca Karolina Pliskova, poi seguono l’ucraina Elina Svitolina, sesta, l’olandese Kiki Bertens, la statunitense Sloane Stephens, l’australiana Ashleigh Barty e ...

WTA Madrid – Camila Giorgi dà forfait : il polso fa ancora male - la Tennista azzurra non ci sarà : Camila Giorgi costretta a saltare il WTA di Madrid: la tennista italiana ancora fuori per il solito problema al polso che la sta limitando da diverse settimane Dopo aver saltato Praga e Istanbul, nonchè aver fatto da spettatrice alla sconfitta dell’Italia di Fed Cup contro la Russia, Camila Giorgi ha annunciato il suo forfait anche dal WTA Premier di Madrid. La tennista azzurra è ancora alle prese con il consueto problema al polso ...

Tennis - Camila Giorgi salta il WTA Madrid : problemi al polso per l’azzurra. A rischio gli Internazionali d’Italia? : Camila Giorgi si è cancellata dal tabellone principale del WTA Premier di Madrid, torneo sulla terra rossa della capitale spagnola in programma dal 5 al 12 maggio. La Tennista italiana risente ancora di un problema al polso, lo stesso che la affligge già da diversi mesi e che le ha impedito di partecipare anche al confronto tra Italia e Russia valido per la Fed Cup. La marchigiana non sarà dunque impegnata nel torneo iberico (il suo posto nel ...

Tennis - Ranking WTA (29 aprile 2019) : Naomi Osaka in vetta - Petra Kvitora n.2 - Camila Giorgi la migliore italiana : Muta un po’ il quadro del Ranking WTA di Tennis. La giapponese Naomi Osaka comanda sempre la graduatoria con 6151 punti ma alle sue spalle c’è la ceca Petra Kvitova, vincitrice del torneo a Stoccarda (Germania), secondo sigillo del 2019 per lei dopo il trionfo a Sydney. Alle sue spalle, dunque, la rumena Simona Halep (5682) e la tedesca Angelique Kerber (5220) che ha scavalcato l’altra ceca Karolina Pliskova (5111). Seguono ...

WTA Istanbul – Infortunio Camila Giorgi : la Tennista azzurra si ritira prima dell’esordio : Camila Giorgi costretta a dare forfait dal WTA di Istanbul: la tennista azzurra si ritira prima dell’esordio contro Barbora Strycova Inizio settimana complicato per i tennisti azzurri impegnati in giro per il mondo. Marco Cecchinato ha dato forfait a Budapest, Fabio Fognini è in dubbio per Barcellona, mentre Camila Giorgi è stata costretta a ritirarsi dal WTA di Istanbul. La tennista azzurra, che ha preso parte alla trasferta di Fed ...

Tennis - Marco Cecchinato dà forfait a Budapest - Camila Giorgi salta Istanbul : Marco Cecchinato non difenderà il titolo conquistato a Budapest lo scorso anno: l’azzurro, che nel torneo ATP 250 sulla terra rossa magiara sarebbe stato testa di serie numero 3 e dunque con un bye a disposizione nel primo turno, non sarà al via probabilmente per un virus influenzale, visto che quando ha perso contro Pella a Montecarlo aveva la febbre. Al suo posto il lucky loser è il tedesco Matthias Bachinger. Questo lo scarno comunicato ...

Tennis - Ranking WTA (22 aprile 2019) : Naomi Osaka in vetta - Camila Giorgi n.1 italiana : Non cambia la testa della classifica mondiale nella settimana dedicata alla Fed Cup. Resta al numero 1 la nipponica Naomi Osaka, inseguita dalla romena Simona Halep, poi la ceca Petra Kvitova. Top 10 WTA (Ranking al 22.04.2019) 1 Naomi Osaka (Giappone) 5967 2 Simona Halep (Romania) 5782 3 Petra Kvitova (Rep. Ceca) 5645 4 Karolina Pliskova (Rep.Ceca) 5580 5 Angelique Kerber (Germania) 5220 6 Elina Svitolina (Ucraina) 5020 7 Kiki Bertens (Olanda) ...

Tennis - Fed Cup 2019 : Elisabetta Cocciaretto prende il posto di Camila Giorgi per la sfida contro la Russia : Cambio dell’ultimo minuto per l’Italia in vista dello spareggio di Fed Cup contro la Russia di questo fine settimana, in cui le azzurre dovranno vincere a Mosca per evitare la retrocessione nella “Serie C”. Come riportato da Il Resto del Carlino, Elisabetta Cocciaretto è stata convocata al posto di Camila Giorgi. Secondo le ultime indiscrezioni la maceratese avrebbe rinunciato a partecipare per motivi di salute. Per la 18enne di Porto San ...

Tennis - Ranking WTA (15 aprile 2019) : Camila Giorgi sempre la numero uno d’Italia : Non cambia la testa della classifica mondiale al termine dei tornei della scorsa settimana: resta al numero 1 la nipponica Naomi Osaka, inseguita dalla romena Simona Halep, poi la ceca Petra Kvitova. Top 10 WTA (Ranking al 15.04.2019) 1 Naomi Osaka (Giappone) 5967 2 Simona Halep (Romania) 5782 3 Petra Kvitova (Rep. Ceca) 5645 4 Karolina Pliskova (Rep.Ceca) 5580 5 Angelique Kerber (Germania) 5220 6 Elina Svitolina (Ucraina) 5020 7 Kiki Bertens ...

Tennis - Fed Cup 2019 : le convocate dell’Italia per la sfida alla Russia - ci sono Camila Giorgi e Sara Errani : Tathiana Garbin, capitano della Nazionale Italiana di Tennis femminile, ha diramato le convocazione per la sfida contro la Russia che le azzurre giocheranno a Mosca nel weekend del 20-21 aprile. L’incontro è valido come spareggio per la permanenza nel World Group II (la Serie B della competizione Tennistica a squadre), l’Italia dovrà vincere per evitare la retrocessione in Serie C e il compito sarà davvero molto arduo sulla terra ...

Tennis - Ranking WTA (8 aprile) : Naomi Osaka in vetta - Camila Giorgi n.1 italiana : Da registrare solo una variazione nel Ranking WTA di Tennis. Stabilmente in vetta troviamo la giapponese Naomi Osaka, trionfatrice negli Australian Open 2019, a quota 5967 punti, che ha visto assottigliarsi il vantaggio nei confronti della rumena Simona Halep (5782 punti). Alle loro spalle, la ceca Petra Kvitova in terza posizione, a 322 lunghezze dalla vetta. Stabile al quarto posto l’altra ceca Karolina Pliskova, davanti alla tedesca ...

Tennis - Ranking WTA (1 aprile 2019) : Ashleigh Barty irrompe in top ten. Sale Camila Giorgi : Non cambia la testa della classifica mondiale al termine del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: resta al numero 1 la nipponica Naomi Osaka, ora inseguita dalla romena Simona Halep, che supera la ceca Petra Kvitova. Sale fino alla quarta posizione Karolina Pliskova, mentre arriva fino al sesto l’olandese Kiki Bertens. irrompe in top ten, entrando al nono posto, l’australiana Ashleigh Barty. Top 10 WTA (Ranking al 01.04.2019) 1 ...

Tennis - WTA Miami 2019 : i risultati del 22 marzo. Avanzano Osaka - Halep e le sorelle Williams. Out Camila Giorgi : La pioggia concede una pausa e così può svolgersi per intero il programma del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: sono infatti 25 i match di secondo turno completati tra il pomeriggio di ieri e la notte italiana. Il tabellone ora è finalmente allineato ai sedicesimi, che scatteranno nel pomeriggio con le sfide della parte alta. Purtroppo cade la nostra Camila Giorgi al cospetto della tedesca Tatjana Maria, così come l’ucraina Elina ...