Tennis | ATP Masters 1000 Madrid 2019 | i risultati degli ottavi di finale 9 maggio

oasport

(Di giovedì 9 maggio 2019) Si sono disputati oggi aglididel torneo ATPdi: sulla terra battuta spagnola l’unica (parziale) sorpresa di giornata è l’eliminazione del nipponico Kei Nishikori, testa di serie numero 6, per mano dell’elvetico Stan Wawrinka. Purtroppo in casa Italia arriva l’eliminazione dell’ultimo azzurro in gara. Abbiamo parlato in separata sede della sconfitta del nostro Fabio Fognini contro l’austriaco Dominic Thiem, della vittoria in tre set dell’elvetico Roger Federer contro il transalpino Gael Monfils e del successo dello spagnolo Rafael Nadal sullo statunitense Frances Tiafoe, ora andiamo a vedere cosa è accaduto negli altri cinque match odierni. Come detto, saluta la competizione il numero 6 del seeding, il giapponese Kei Nishikori, eliminato in due set dallo svizzero Stan Wawrinka, unico tra i magnifici ...

TennisWorldit : Atp Madrid - Rafa Nadal quanto basta. Domani c'è Wawrinka! - andreacolorio : RT @lorenzofares: Non me ne voglia il buon Hubert Hurkacz ????, ragazzo simpaticissimo peraltro, ma la sua sconfitta al #MMOPEN vs Alexander… - apicella57 : RT @lorenzofares: Non me ne voglia il buon Hubert Hurkacz ????, ragazzo simpaticissimo peraltro, ma la sua sconfitta al #MMOPEN vs Alexander… -