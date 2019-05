Ted Bundy Fascino Criminale film al cinema | recensione | cast | curiosità

Ted Bundy – Fascino criminale - Zac Efron è il male assoluto : il serial killer delle donne come non l’avete mai visto : Ted Bundy, il più efferato serial killer statunitense, come non l’avete mai visto. Esce nelle sale italiane il 9 maggio Ted Bundy – Fascino criminale (in originale: Extremely wicked, shockingly, evil and vile). Il film diretto da Joe Berlinger non è il classico thriller con apici splatter dovuti alla rappresentazione delle ragazze uccise brutalmente che, per la cronaca, sono almeno trenta, sicuramente tra il 1974 e il 1978 in Colorado, Utah, ...