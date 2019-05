Tappa italiana di Coppa del mondo In gara anche Amadeo e Todisco

Hempel World Cup Series – A Genova la prima Tappa italiana : domani primo giorno di regate : Hempel World Cup Series a Genova dal 15 al 21 aprile per la prima tappa italiana. domani primo giorno di regate Le regate della tappa italiana delle Hempel World Cup Series iniziano domani, lunedì 15 aprile 2019 a Genova. Dopo mesi di preparazione, è tutto pronto nel capoluogo ligure per ospitare l’importante evento internazionale che per la prima volta della storia di World Cup Series ha luogo in Italia, da domani, appunto, fino a ...

Unica Tappa italiana per Pablo Alboran : ROMA, 26 MAR - Pablo Alborán, uno fra i cantautori spagnoli più famosi al mondo, con milioni di fan in tutto il globo, farà tappa in Italia con un unico concerto a Roma il 22 giugno all'Auditorium Parco della Musica. Lo scorso 16 marzo, Pablo Alborán ha iniziato il suo "...