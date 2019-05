Tangenti Milano | Fontana ha deciso di rispondere alle domande dei Pm | lunedì prossimo

Tangenti Milano - i video di Caianiello : il ras di Forza Italia dal barbiere per parlare di politica : Nino Caianiello, indicato come uno dei principali referenti di un sistema corruttivo teso ad influenzare le decisioni della politica e governare le scelte delle aziende pubbliche, era uno dei personaggi più influenti di Forza Italia, in provincia di Varese e non solo. Una fitta rete di amicizie, alimentate anche attraverso la grancassa dell’associazione Agorà – liberi e forti, riferimento della sua corrente politica. Una vetrina in ...

Tangenti Milano - Tatarella : “Io innocente ma mi dimetto”. I primi interrogati non rispondono alle domande del gip : Pietro Tatarella si dice “innocente” ma lascia il suo posto in Consiglio comunale a Milano. “Le contestazioni che mi sono state mosse sono infondate, ma ho deciso di dimettermi”, sono le sue parole, affidate al legale, l’avvocato Luigi Giuliano. L’ex vice coordinatore regionale di Forza Italia (sospeso ieri) e candidato alle Europee arrestato nella maxi inchiesta della Dda milanese con al centro Tangenti, appalti ...

Tangenti Milano : M5s - "Fontana ha responsabilità politiche" : "Fontana ha la responsabilità politica diretta della nomina dei suoi collaboratori. Stiamo valutando quanto sta emergendo e il presidente ha il dovere di fare totale chiarezza. Il primo anno di legislatura regionale è stato disastroso, ora queste vicende giudiziarie gettano altre ombre su tutta l'attività della giunta regionale e riportano la Lombardia nel fango e agli scandali di Formigoni e alle inchieste sulla sanità di Maroni". A dirlo ...

Tangenti Milano - governatore lombardo Fontana indagato per abuso d'ufficio. Per i pm ha violato principio di imparzialità : Correlati Nino Caianiello, chi è "il capo del sistema feudale" per le nomine della politica. "Io sono il sole, la terra mi gira intorno" Tangenti Milano, Greco: "Valutiamo la posizione del ...

Tangenti Milano - Cantone : “Colpisce giovane età arrestati - è devastante”. E su codice appalti : “Massacrato in culla” : “Le indagini a Milano? Una delle cose che più mi ha colpito è l’età giovanissima dei due politici arrestati. E’ un dato davvero preoccupante, perché significa che alcuni pensano di entrare in politica dando per scontato che si facciano affari. Questa è una cosa devastante dal punto di vista culturale“. Così, ai microfoni di 24 Mattino (Radio24), il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, ...

Milano - Tangenti in Lombardia : indagato il presidente Attilio Fontana per abuso d'ufficio : Continuano spedite le indagini della Procura di Milano sul presunto giro di tangenti e rapporti con la criminalità organizzata, 'Ndrangheta in particolare, che alcuni imprenditori e politici lombardi avrebbero intrattenuto al fine di agevolare i loro affari personali. Sono 43 le misure cautelari che la Dda (Direzione distrettuale antimafia) ha eseguito ieri, le quali hanno portato dietro le sbarre anche noti esponenti del mondo politico ...

Tangenti - Travaglio : “Milano e Calabria? Foto della emergenza italiana : non migranti e altre scemenze ma corruzione” : “Da due indagini, una al Nord, nella cosiddetta e presunta capitale morale d’Italia, e un’altra nella regione italiana forse più disastrata, e cioè la Calabria, abbiamo avuto una Fotografia della vera emergenza italiana: non gli immigrati e altre scemenze, ma la corruzione della classe politica-imprenditoriale più malfamata d’Europa“. Così, a Dimartedì (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ...

Tangenti Milano - “il governatore della Lombardia Attilio Fontana nel registro degli indagati per abuso d’ufficio” : Scampato di fatto a un’accusa che poteva essere di concorso in corruzione, Attilio Fontana governatore della Lombardia però finisce nel registro degli indagati per abuso d’ufficio. Come scrive il Corriere della Sera il presidente leghista ha iniziato la sua giornata – mentre gli uomini della Finanza e dei Carabinieri eseguivano gli arresti su ordine del gip di Milano Raffaella Mascarino – da parte lesa o quasi e ...

Tangenti Milano - così un cartello di 50 imprenditori si spartiva appalti : accordi - tradimenti e l’ombra della ‘ndrangheta : accordi, tradimenti, manovre e l’ombra della ‘ndrangheta. Non ci sono solo le corruzioni nell’ultima storia di Tangenti messa nero su bianco dalla Dda di Milano. A “inquinare” (o tentare di farlo) gli appalti c’era un vero e proprio cartello di imprenditori: una cinquantina in totale quelli sotto indagine da parte dei pm Antimafia guidati da Alessandra Dolci. Per l’accusa con patti di desistenza e ...

Tangenti Milano - l’imprenditore e il finanziamento ai politici : “Ho seminato tanto. A tutti ho dato da mangiare” : La chiamava la “semina” ma il grano, la frutta e qualsiasi tipo di ortaggio c’entravano ben poco. Per Daniele D’Alfonso i semi erano le mazzette usate per finanziare i politici. Almeno secondo la ricostruzione dell’ultima inchiesta della procura di Milano, che ha portato all’arresto di 28 persone. Sotto indagine sono finiti più di novanta tra politici, imprenditori, burocrati e manager pubblici. Le accuse sono ...

'NDRANGHETA E Tangenti/ Così la "saggezza" della mafia calabrese si è presa Milano : Affari illeciti e TANGENTI tra appartenenti alla 'NDRANGHETA, politici e imprenditori: fermate in Lombardia 43 persone ecco di cosa si tratta

Tangenti Milano - il governatore Fontana al condannato per concussione : “Ho seguito quasi tutti i tuoi consigli” : Il governatore della Regione Lombardia discuteva della composizione della sua giunta con un pregiudicato. Al quale manifestava la “sua stima“. È in questo modo che il gip Raffaella Mascarino definisce i rapporti tra Attilio Fontana e Gioacchino Caianiello. “Hai visto che tuoi consigli li ho seguiti quasi tutti“, dice a un certo punto il presidente al ras di Forza Italia. condannato in via definitiva a tre anni di carcere ...