Taglio parlamentari - Giachetti (Pd) : “È una cazzata - va superato il bicameralismo perfetto come avevamo proposto” : “Volgio togliermi un sassolino e dire una cosa contro corrente: il Taglio del numero dei parlamentari è una cazzata“. A dirlo, nel corso di una diretta Facebook, è il deputato del Pd, Roberto Giachetti. “Un parlamentare dovrà rappresentare 500mila persone” ha continuato, per poi presentare la sua ricetta: “Va superato il bicameralismo perfetto per dare slancio al Paese”. L'articolo Taglio parlamentari, ...

Ok Camera riforma costituzionale Taglio parlamentari - va a Senato : Roma, 9 mag., askanews, - L'aula della Camera ha approvato con 310 voti a favore, 107 voti contrari e 5 astenuti il ddl costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari che passeranno, una ...

15 : 58 | La Camera approva il ddl sul Taglio dei parlamentari : 310 sì - 107 no : 09.05.2019 - L'aula di Montecitorio ha approvato, in seconda lettura, il disegno di legge per la riduzione del numero dei parlamentari, promosso dal Movimento 5 Stelle. Il provvedimento è passato con 310 voti favorevoli e 107 contrari e ora tornerà al Senato per la seconda delibera. Essendo un ddl costituzionale infatti è necessaria la doppia lettura da parte delle due Camere.

Riforme : ok della Camera al Taglio dei parlamentari : Via libera dell'Aula della Camera alla riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari, dagli attuali 945 (315 senatori e 630 deputati) a 600 complessivi (200 senatori e 400 deputati). Un taglio di 345 eletti, ovvero un terzo dei parlamentari attualmente previsti. I voti a favore sono 310, i contrari 107 e 5 astenuti. Hanno votato contro Pd, Leu e una parte del gruppo Misto. Hanno invece votato a favore M5s e Lega, a cui si sono ...

Camera : primo ok a Taglio parlamentari : 15.50 Con 310sì, 107no e 15 astenuti arriva il primo ok dell'aula Camera alla riduduzione del numero di deputati e senatori dalla prossima legislatura. Il testo torna al Senato per la seconda lettura. Trattandosi di una proposta di legge di modifica della Costituzione l'esame prevede una doppia lettura conforme delle due Camere. La riforma prevede che i deputati passino da 630a 400e i senatori da 315a 200, con un massimo di 5 senatori a vita. ...

Taglio dei parlamentari - la Camera approva : M5s - Lega e Fi a favore. Pd vota contro. La legge è a metà percorso : La Camera ha approvato la proposta di legge costituzionale che taglia il numero di senatori e deputati. I sì sono stati 310 (M5s, Lega, Fi e Fdi), i no 107 (Pd, Leu, +Europa, Civica Popolare), gli astenuti 5 (NcI), Visto che l’Aula di Montecitorio ha confermato il testo licenziato dal Senato, si tratta della prima delle due letture conformi previste dalla costituzione per le modifiche della Carta. La seconda può solo approvare o bocciare il ...

20 : 29 | Taglio parlamentari - chiuso esame della legge : giovedì Camera vota : 08.05.2019 - La Camera ha terminato l'esame degli emendamenti e degli articoli del disegno di legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. La seduta è stata quindi sospesa e la discussione riprenderà giovedì con le dichiarazioni di voto e la votazione finale. Tutti respinti gli emendamenti presentati dalle opposizioni. Il testo è stato quindi approvato conformemente alla versione licenziata dal Senato.

Taglio parlamentari - il deputato di Area civica : “Tema del costo della politica è ridicolo - da 600 a 400 non cambia nulla” : “Il tema del costo della politica è un tema ridicolo, da 600 a 400 deputati non cambia nulla. Il vero problema riguarda il rapporto tra l’istituzione e un paese”. A dirlo, alla Camera, mentre sono in votazione gli emendamenti alla proposta di legge costituzionale sul Taglio dei parlamentari, è il deputato di Area civica Serse Soverini. Domani, giovedì 9 maggio, sono in programma le dichiarazioni di voto e il voto sul ...

Taglio parlamentari - il deputato di Area Civica : “Tema del costo della politica è ridicolo - da 600 a 400 non cambia nulla” : “Il tema del costo della politica è un tema ridicolo, da 600 a 400 deputati non cambia nulla. Il vero problema riguarda il rapporto tra l’istituzione e un paese”. A dirlo, alla Camera, mentre sono in votazione gli emendamenti alla proposta di legge costituzionale sul Taglio dei parlamentari, è il deputato di Area Civica Serse Soverini. Domani, giovedì 9 maggio, sono in programma le dichiarazioni di voto e il voto sul ...

Taglio parlamentari - chiuso esame riforma.Domani Camera la vota : Roma, 8 mag., askanews, - L'Aula della Camera ha terminato l'esame degli emendamenti e degli articoli del ddl costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. Respinti anche gli ordini del giorno.

Taglio parlamentari - chiuso esame riforma. Domani Camera la vota : L'Aula della Camera ha terminato l'esame degli emendamenti e degli articoli del ddl costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. Respinti anche gli ordini del giorno. La seduta è stato quindi sospesa, e l'esame del ddl riprenderà Domani a partire dalle 14 con le dichiarazioni di voto e la votazione finale. Tutti respinti gli emendamenti presentati dalle opposizioni, mentre la maggioranza non ne ha presentati. L'articolato è stato quindi ...

Taglio parlamentari - D’Ambrosio (M5s) : “L’antipolitica? Sono i politici che rubano”. Scontro con Zangrillo (FI) e Pd : Bagarre e tensioni in Aula alla Camera durante l’esame del disegno di legge sulla riduzione del numero dei parlamentari, già approvato in prima lettura al Senato. A far scattare le polemiche è stato un intervento provocatorio del pentastellato Giuseppe D’Ambrosio, che ha attaccato il Pd, ricordando i tempi della riforma costituzionale, poi bocciata con il referendum: “Dicevate che il Parlamento era capace di autoriformarsi, ...

Taglio parlamentari - Magi (+Europa) provoca : “Perché 400? facciamo 40”. Baldelli (FI) : “Siamo troppi? Dimettetevi” : provocazioni e sarcasmo in Aula da parte delle opposizioni contro la maggioranza durante l’esame degli emendamenti sul disegno di legge sulla riduzione del numero dei parlamentari, già approvato in prima lettura al Senato. “Perché 400, facciamo 40″, ha provocato il deputato di +Europa, Riccardo Magi, pur precisando che si sarebbe astenuto sulla stessa proposta di modifica. E ancora: “La vostra è soltanto propaganda, ...

Taglio parlamentari - Camera boccia pregiudiziali. Pd vs Fico : “Non ci tutela - sopruso contro minoranze”. “Io imparziale” : Scontro alla Camera dei deputati tra il presidente Roberto Fico e il gruppo del Partito democratico nel corso dell’esame della questione pregiudiziale presentata dai dem sulla proposta di legge sul Taglio dei parlamentari. Il clima in Aula si è surriscaldato quando il dem Emanuele Fiano ha accusato il presidente di “non garantire i diritti dell’opposizione” sulla possibilità di emendare il testo, dopo che i dem si erano ...