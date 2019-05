Suzana | la rom che resiste ai fascisti | Non lascio casa mia | sono una donna con le

huffingtonpost

(Di giovedì 9 maggio 2019) Dal cortile arrivano voci concitate,si interrompe, sbuffa. La sicurezza con cui stava dicendo “certo che resto qua, non me ne vado” vacilla, la voce si fa incerta. La preoccupazione le segna lo sguardo incorniciato dai capelli lunghi, occhiaie marcate in un viso che dimostra meno dei suoi trentaquattro anni. Si affaccia, indica col mento il capannello di persone assiepato nel piazzale.per lo più donne: una, nera di capelli e di vestiti, parla a voce alta del figlio, dice che “quella non si deve permettere”.scuote la testa: “Ce l’hanno con me”. Da quando, qualche settimana fa, è arrivata in uno di questi palazzoni gialli di via della Tenuta di Torrenova, periferia est di Roma, non passa giorno senza che qualcuno la apostrofi in malo modo. E ora ha deciso che quando torna da lavoro, nel percorso dal bus al ...

